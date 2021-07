O rejuvenescimento dos investidores

Legenda: Tomás Leme é diretor comercial Foto: Arquivo pessoal

Há apenas alguns anos, a faixa etária predominante no universo financeiro estava acima de 60 anos, representando 56% do total de investidores, de acordo com dados da B3. Mas, recentemente essa situação mudou bastante, colocando o público jovem, que em 2013 não chegava em 20%, em primeiro lugar.

Muitos motivos levaram a essa mudança, com destaque para a recente democratização dos conhecimentos relacionados ao mercado econômico. Seja por meio de cursos desenvolvidos por instituições de ensino, vídeos de youtubers ou influenciadores digitais que utilizaram suas plataformas para chamar atenção para o tema, o fato é que os jovens começaram a se interessar e iniciar seus estudos na área.

Apesar de mais novos, esse público chegou com maturidade e cautela diferenciadas, entendendo que só teriam sucesso de forma sustentável caso se dedicassem para entender tudo o que envolve e influencia o setor de capital e suas operações.

E essa faixa etária, inserida na era digital há muitos anos, é mais exigente quando se trata de inovações, demandando serviços práticos e modernos, incentivando a transformação do sistema financeiro. Segundo uma pesquisa feita pela Deloitte com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre 2018 e 2019 as instituições financeiras foram a parcela do setor privado que mais investiu em inovação, chegando a R$ 8,6 bilhões.

A migração dos perfis jovens para o mundo dos investimentos também foi influenciada pela pandemia de covid-19, que impactou de forma severa a economia, fazendo com que muitos fossem desligados de seus empregos e recorressem a fontes alternativas de renda. E, ao se depararem com um cenário econômico conturbado e taxas de juros baixas, os jovens decidiram se aventurar pelo mercado de compra e venda de ativos.

Apesar de recente, o movimento de rejuvenescimento dos investidores não parece momentâneo. Esse novo público que está de olho no segmento financeiro e na sua capacidade de retorno contribui para acelerar a digitalização das soluções financeiras. E, conforme a economia se reestabelecer e os sistemas ficarem mais dinâmicos, cada vez mais novas pessoas serão atraídas para esse universo.

