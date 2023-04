O recurso do remorso inútil

Historicamente, como lidamos com a persistente violação contra a vida? Será que a violência e sua fecundidade sempre vencerão nosso efêmero remorso contraceptivo? Sobre isso, Arendt, afirmou: “ após a 2ª Guerra Mundial, ‘que matou cerca de 70 milhões de pessoas,’ não se seguiu a paz, mas sim uma guerra fria e o estabelecimento do complexo militar-industrial.” Em outras palavras, como disse Nietzsche: “o remorso da consciência é indecente.” Portanto, acredito que esse inútil remorso continua sendo o único recurso utilizado por alguns impulsionadores da estagnação. Remorso que é totalmente dispensável quando não busca a legítima remoção social da violência. Outro aspecto importante que precisamos destacar são os atuais esconderijos sociais utilizados pela politicagem nacional. Como descreve Byung-Chul, em um contexto paliativo, muitos se escondem da dor através da mania da curtição “o like nesses casos é o signo e o principal analgésico do presente.”

Será que estamos anestesiados? E a provocação de Jünger: “diga tua relação com a dor, e te direi quem és!” Ignorar nossos próprios algozes é dividir também males sociais? Afinal, qual foi a política pública eficiente implementada após 2011? Naquele ano, 12 crianças foram mortas e 13 ficaram feridas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo(RJ). Após essa tragédia, quantas escolas no país, públicas ou privadas, começaram a operar com planos de segurança preventivos e emergenciais; avaliações periódicas de vulnerabilidades e comportamentais?

O que nossos governantes negligenciaram ou foram capazes de produzir além de memes e das lacrações nos últimos 12 anos? Parafraseando Byung-Chul, a algofobia, o medo da sensação de dor, se prolonga em todos os contextos sociais, inclusive na política. Com isso conflitos e controvérsias, genetrizes de dores corpulentas, destacam-se somente no ambiente instagramável da curtição, em que os likes são convergentes, alucinantes e reconfortam. Por fim, a violência coage enquanto a estagnação prevalece. Logo, “a política continua, infelizmente se refugiando em zonas paliativas, perdendo com isso toda vitalidade e propósito.”

Davi Marreiro é consultor pedagógico