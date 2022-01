O reconhecimento da poesia popular que incomoda e que transforma

A série "Poesia que transforma" (direção de Duda Martins e Chico Walcacer) lançada pela Globoplay fala sobre a arte e os caminhos de Bráulio Bessa, aquele que com versos simples e temas complexos tem se constituído como importante nome da literatura popular.

Pela qualidade de sua obra, entendo imediatamente o seu sucesso. No entanto, tenho dificuldade em digerir os incômodos que ele causa. O que poderia ser questão de gosto acaba, por tantas vezes, se valendo do preconceito regional para chegar na seguinte questão: pode ser considerado poeta um jovem do interior do Ceará que trabalha na televisão e vende livros para todo tipo de gente?

Ora, a poesia popular sempre causou alvoroço. Mas antes de ser exaltada sempre foi alvo de questionamento. Alguns a querem num mausoléu, fetichizada, mera reprodutora de estereótipos. Bessa, ao contrário, realiza seus versos com estrutura exemplar à tradição do cordel, mas vincula seu conteúdo distante das amarras do heteropatriarcado e de outras formas de opressões, elementos naturalizados em parte de produções mais antigas. O autor revitaliza o caráter crítico da tradição cordelista, sem medo de se posicionar diante do mundo e sem nenhuma vergonha de ser do povo.

Ainda assim, não raramente rebaixam esse tipo de produção sugerindo que novos sujeitos desempenham um papel folclórico artificial. Persiste a dificuldade de aceitar que a literatura não precisa ser para poucos. A despeito disso , um poeta se faz com reconhecimento e ele perpassa por dimensões quantitativas e qualitativas.

Ser poeta é mais práxis que identidade. Arte é unidade, ação e reflexão, exercício e comunicação do sensível. Bessa é um ser que produz e realiza. É poeta por ser assim reconhecido pelas pessoas que são afetadas por sua poesia.

Analisar as diferenças entre distintos autores e produções é importante. Gostar ou desgostar é saudável. Mas não esqueçamos que não há incoerência entre o simples e o sofisticado. Poesia não é competição, é reconhecimento. Um grande educador nos lembrou que os livros não mudam o mundo, eles mudam as pessoas que podem mudar o mundo. Que versos que cultivam esperança produzam força para superarmos todo elitismo disfarçado de bom gosto.

Wescley Pinheiro é professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Mato Grosso | paulowescley@gmail.com