O que sua empresa precisa fazer para ter êxito na retomada da economia

Diante da sinalização do governo do estado da possível reabertura dos serviços não essenciais, é fundamental que seu negócio esteja preparado do ponto de vista financeiro para ter êxito nessa retomada. Neste período de pandemia tivemos que reaprender a reduzir custos pessoais e profissionais e procurar novas fontes de receitas. Com o aumento de preço nos produtos e serviços e queda no lucro, os empresários tiveram que correr atrás de novos fornecedores, novos produtos, novas formas de venda, ou seja, o empreendedor teve que se reinventar.

É possível sim fazer mais, com menos. O primordial é fazer o simples bem feito. Para esse recomeço, estime como será a sua nova demanda. Você precisará ter estoque do mesmo tamanho que tinha antes? Neste período você conseguiu ter algum ganho de produtividade? Algum contrato pode ser renegociado? Implante imediatamente esse planejamento, não deixe para depois.

No momento atual de sobrevivência do seu negócio, preserve o máximo seu caixa, reduza ainda mais os custos, procure evitar gastos desnecessários e novos investimentos de curto prazo que não vão gerar receita de imediato, até que tenhamos uma instabilidade da economia.

Crie um comitê para ajudar nas tomadas de decisões, que hoje necessitam de respostas cada vez mais rápidas e assertivas. Não deixe de se comunicar bem e de forma transparente com seus clientes, fornecedores e funcionários. Todos estão no mesmo barco.

Ao fazer novas vendas, novos negócios, tenha a clareza de seus custos para que possa te ajudar na precificação, afinal de contas, não adianta vender mais se estiver tendo prejuízo com as vendas.

Aprenda rápido, teste rápido. Deu errado, entenda o motivo, aprimore e mude. Quanto mais rápido esse processo se repetir, mais chance seu negócio tem de sobreviver e, passado esse período difícil de pandemia, voltar a crescer.

Bruno Henrique

Consultor financeiro