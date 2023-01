O que se espera do novo governo

Quando um governo se empossa, trazendo consigo uma aura de novas esperanças, todos se prontificam a prestigiar iniciativas bem trabalhadas, ensejando expectativas das mais auspiciosas, especialmente quando se ouve o próprio chefe de nossa Nação, alentado por apoios estimulantes, a redesenhar-se, prognosticando um êxito revigorador para os rumos do País, fazendo renascer a confiança de milhares de brasileiros.

As perspectivas de Lula da Silva, com um quadro de auxiliares competentes, apontam para o impulsionamento de realizações que tornarão indelével a marca do governo ora instalado, desde já, despontando projetos que a mídia se incumbirá de exaltar, tudo com vistas a corresponder, sem procrastinação, às esperanças dos que acompanharão, vigilantemente, o desempenho da nova gestão.

Se, num passado não muito distante, o presidente, recém empossado cumpriu, com proficiência uma leva de programas esboçados em campanha, dessa vez, espera-se que ele faça mais e melhor, sem restrições limitadoras de ações há muito ansiadas pela nossa comunidade.

O Congresso Nacional, por suas duas Casas, sinaliza uma atuação de forma sincronizada, envidando esforços para que as proposições governamentais sejam deliberadas, exitosamente, alteando os rumos de uma planificação a ser posta em prática para atender os prementes interesses de nossa população.

Os desafios certamente serão diversos, compelindo aos novos dirigentes engenho e arte para a adoção, sem delongas, de medidas com víeis econômico e ao mesmo tempo social, visando contemplar a todas as camadas sociais do País, assim, sinalizando fase promissora para os 215 milhões de compatrícios.

Todos quantos confiam no trabalho do alto escalão da República ficarão atentos e otimistas, sobretudo quanto às primeiras deliberações oficiais, aguardando-se que tais iniciativas enveredem pela linha de competência e inovação, já que grande parte do quadro ministerial dispõe de talento e experiência já comprovados.

Se assim ocorrer, um novo panorama alvorecerá em nossa Nação, sem embaraços, sobrelevando o desenvolvimento e a paz social. Ao final, como no adágio popular, todos comprovarão “que a união faz a força...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte