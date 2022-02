O que precisamos saber sobre as varizes

A insuficiência venosa crônica, mais conhecida como varizes, é uma doença extremamente frequente. 30% dos homens e 50% das mulheres apresentam algum grau que pode variar desde os pequenos vasinhos até as temidas úlceras varicosas. Considerando que a população do Brasil é aproximadamente 212 milhões de pessoas, estimamos que 85 milhões sejam acometidas.

Os principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento das varizes são sedentarismo, obesidade, fatores genéticos e trabalhos que demandem permanecer muito tempo sentado ou em pé.

As queixas mais relatadas são sensação de cansaço e peso nas pernas, câimbras, edema e manchas marrons nos tornozelos.

É frequente ouvirmos histórias de pacientes que já desistiram do tratamento na véspera, ou até mesmo na porta do centro cirúrgico. A boa notícia para essas pessoas é que a tecnologia avançou e hoje é possível realizar a maioria dos tratamento com métodos minimamente invasivos, não exigindo internação ou procedimentos cirúrgicos.

A escleroterapia, mais conhecida como aplicação nos vasinhos, serve para eliminar as veias menores que causam a maioria do desconforto estético. O principal líquido utilizado é a glicose e os resultados são bons quando o tratamento é indicado de forma correta. O grande limitador é que esses pequenos vasinhos usualmente são nutridos por veias maiores, chamadas de reticulares.

As veias nutridoras (reticulares) podem ser tratadas com laser, aplicação de espuma ou cirurgia. A falta do tratamento delas acarreta a manutenção da hipertensão venosa na região, levando a um aparecimento precoce de novos vasinhos, usualmente dentro de poucos meses.

Para o tratamento da veia safena e das veias maiores que causam relevo na pele a cirurgia ainda é o método mais utilizado, embora a utilização de aplicação de espuma e do endolaser venha ganhando cada vez mais espaço, favorecendo pacientes que não desejam interromper suas atividades para o tratamento.

Os medicamentos e a meia elástica têm um lugar importante no arsenal de tratamento, embora a adesão ao uso da meia seja limitado devido principalmente ao nosso clima quente.

O mais importante é que as pessoas que possuem varizes nos membros inferiores procurem um angiologista ou um cirurgião vascular para o tratamento, que são os profissionais que dominam todas as técnicas diagnósticas e terapêuticas para entregar o melhor resultado com maior segurança.



Frederico Linhares é cirurgião vascular e endovascular. Membro diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) Regional Ceará