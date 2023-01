O que pode ser feito para fortalecer os ecossistemas de Negócios de Impacto Social?

Seja no universo empresarial ou acadêmico, termos como “negócios de impacto” e “empreendedorismo social” se tornaram cada vez mais comuns. Isso ocorre porque há um interesse genuíno não apenas das empresas privadas e das universidades, mas também porque existe um forte interesse dos governos e da sociedade civil organizada em mitigar diferentes problemas sociais crônicos.

Já é provado cientificamente que essa mitigação pode acontecer por meio de modelos de negócios que conseguem gerar transformação social, ou seja, mudar para melhor a realidade de grupos sociais historicamente vulneráveis como as comunidades negras, a população LGBTQIA+ e os povos originários.

Recentemente, participei de uma pesquisa em parceira com meu ex-orientador de pós-doutorado e atual vice-reitor de pesquisa da Universidade de Fortaleza, professor José Milton de Sousa Filho, e as professoras Stelvia Matos da Universidade de Surrey e Samara Trajano que foi publicada em formato de artigo no Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (NVSQ), periódico científico de alto impacto sobre esse assunto.

A pesquisa revelou que o apoio percebido pela sociedade é essencial, pois exerce uma forte influência para que os indivíduos que têm inclinação para empreender no social de fato o façam. Ou seja, a percepção de ter suporte social aumenta consideravelmente a probabilidade de uma determinada pessoa criar um negócio de impacto. Esse achado corrobora com outros estudos internacionais de igual potência e nos ajuda a compreender a relevância de estruturas sociais que incentivem os empreendedores sociais.

Tais estruturas estão ligadas a construção de ecossistemas nos quais os governos têm um papel essencial, porém as empresas privadas, as organizações do terceiro setor e a sociedade civil organizada são igualmente protagonistas. Sendo assim, é imperativo que lancemos a seguinte provocação: “O que minha organização está fazendo para fortalecer esses ecossistemas de impacto?” ou “O que eu posso fazer para colaborar com o Empreendedorismo Social?”.

Bruno de Souza Lessa é professor da Unifor