O que os CEOs esperam dos próximos colaboradores?

Escolher profissionais talentosos e de alta performance que ajudarão no crescimento do negócio, é uma das grandes dificuldades da área de recursos humanos. Uma pesquisa divulgada em dezembro de 2022, mostra que 84,1% das companhias estão enfrentando maiores dificuldades para contratar profissionais do que no período anterior à pandemia. Mesmo com a taxa de desemprego em níveis alarmantes, o índice parece contraditório, mas reflete a busca de empregadores por profissionais mais qualificados no mercado.

Hoje, além do currículo atualizado, com referências que exemplifiquem as habilidades profissionais, conhecidas como hard skills, as companhias buscam cada vez mais, explorar as habilidades comportamentais, alinhadas com os pilares sociais da companhia de cada candidato. A pergunta que não deve faltar para todo e qualquer recrutador é: De que forma o candidato pode contribuir com a empresa? Hoje, técnicas de comunicação, criatividade e o próprio comportamento transmitido durante o progresso da entrevista, são o grande chamariz para a entrada em uma companhia.

São habilidades como essas que vão permitir a construção de novos projetos, a melhora na comunicação interna e, até mesmo, o aumento do faturamento no final do ano. As companhias não buscam pelo próximo candidato, e sim pelo próximo CEO. No momento que o candidato mostra que ele é muito mais do que uma folha de papel, as oportunidades aparecem. Ansiar por novos desafios e se mostrar preparado para toda e qualquer situação, é uma das grandes qualidades que um candidato pode mostrar, mesmo sem conhecimentos na área.

No decorrer da entrevista, aproveite para refletir sobre quais habilidades são de maior importância para aquela companhia. Gaste o tempo de forma produtiva, e mostre tudo aquilo que você pode agregar para o funcionamento de cada estrutura da empresa. É preciso investir em autoconhecimento, dedicar-se a fazer uma reflexão sobre seus pontos fortes e fracos, assim como sua postura e conduta. Apresentar a melhor versão de si na entrevista é importante, mas mostrar seu eu verdadeiro também pode te levar longe.

É válido ressaltar que tanto a transparência e a resiliência característicos de um candidato, como os cursos profissionalizantes adquiridos no currículos, são analisados por quem contrata, portanto, não deixe de se aprimorar. As empresas buscam contratar grandes sonhadores, porque o sonho de sua corporação é grande.

Alex Araujo é CEO da 4life Prime Saúde Ocupacional