O que o julgamento no STJ sobre planos de saúde e o rol da ANS têm a ver com você?

O que o julgamento sobre a taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementa (ANS), que estava sendo realizado em 23/02/2022 no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando foi interrompido por um pedido de vistas de um Desembargador, tem a ver com você?

A Constituição brasileira de 1988, colocou as operadoras de planos de saúde como parte do sistema de forma alternativa e auxiliadora do Sistema Público de Saúde. A ANS é a agência reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde e que tem como objetivo central, a regulação deste setor. Assim, ela estabelece uma serie de normas e de regras imparciais a serem seguidas, além de analisar também, o equilíbrio econômico e concorrencial entre os planos. O chamado Rol da ANS, foi criado em 1998 e é uma lista mínima de procedimentos a serem contemplados pelos planos de saúde. Este Rol, antes atualizado a cada um ou dois anos, desde 01/10/2021, através de uma resolução normativa, foi aberta a possibilidade de uma atualização contínua, visando a garantir assim, uma maior celeridade a todo o processo de inclusão e ampliação da lista.

Ainda assim, tem-se observado um caminho de crescente judicialização na saúde. Segundo o Instituto INSPER, o número de processos judiciais em primeira instância relacionados à saúde de 2009 a 2017, cresceu em 198%. O mecanismo percebido é que, quando o plano não dá acesso a determinado serviço, mesmo que não conste no Rol da ANS, os beneficiários têm, cada vez mais, se utilizado de meios jurídicos, para fazer com que os planos de saúde arquem com aqueles custos, impactando no equilíbrio econômico destes atores. Ou seja, aqueles contratos assinados entre as partes e que seguem as normas estabelecidas pela ANS, têm sido questionados judicialmente pelos participantes de planos privados, que exigem coberturas além daquelas por eles contratadas.

O julgamento no STJ, interrompido pela segunda vez desde o início, avaliará se a lista da Agência Nacional de Saúde é exemplificativa ou taxativa. Ou seja, a decisão vai determinar se os planos de saúde devem ou não arcar com os custos de procedimentos que não constam no Rol da ANS.

Trata-se de uma questão tão complexa e envolvendo tantos atores, que me parece difícil ser esgotada, mesmo com o aguardado final do julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Dr. Álvaro Madeira Neto é médico, gestor em saúde, com especialização em Gestão em Saúde pelo Hospital Albert Einstein, e mestrando em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo