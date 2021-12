O que o estresse tem a ver com a saúde bucal?

De maneira geral, as pessoas associam os problemas bucais a uma cárie, a uma inflamação da gengiva ou a uma dor de dente. Mas não é preciso ser profissional da odontologia para saber que a boca é muito mais complexa do que isso. Muito além, há diversos transtornos que refletem na principal “porta de entrada” para o nosso organismo.

Desde uma gravidez, passando por uma depressão ou mesmo uma crise de ansiedade, condições sistêmicas podem gerar mudanças que afetam o equilíbrio emocional e que podem ter um impacto significativo na região bucal. No caso do estresse, pode haver muitos riscos que comprometem a saúde da boca. O principal motivo é a vulnerabilidade diante da liberação desenfreada de hormônios pelo corpo e a descarga emocional liberada nos músculos da mastigação.

Essa instabilidade emocional é capaz de provocar a incidência de aftas, herpes, ressecamento bucal (também conhecida como xerostomia), cáries e doenças gengivais. O estresse também pode provocar ou intensificar o bruxismo, aquele ato de ranger ou de apertar os dentes, provocando desgaste excessivo e, por consequência, dores de cabeça e na mandíbula. Além disso, tem sido cada vez mais frequente a fratura dental decorrente do bruxismo não controlado, ainda mais no momento de vida que o mundo está hoje.

Para piorar, as doenças emocionais interferem na rotina do paciente, e há um descuido mais acentuado da higiene bucal em meio a crises de estresse.

Juntos, todos esses fatores são capazes de provocar um verdadeiro estrago. A xerostomia, por exemplo, corta a produção de saliva, que tem a função não apenas de manter a boca lubrificada, mas também de remover o excesso de microorganismos que provocam a cárie e a gengivite, além de possuir propriedades imunológicas. A falta de saliva também provoca o mau hálito, que ainda pode ser agravado por outros hábitos alimentares prejudiciais à boca.

O momento é de intensificar essa atenção, uma vez que os casos de estresse quase que dobraram no período da pandemia no Brasil. Isso significa mais casos de bruxismo, de cáries, de aftas e de tantas outras moléstias na via oral. Cuidar da higiene bucal, portanto, está mais que em voga.

André Pataro é cirurgião-dentista, doutor (PH.D.) e mestre em odontologia pela UFMG - andre@pataro.com.br