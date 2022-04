O que muda com a nova CNH

Prevista para entrar em vigor em 1º de junho deste ano, a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terá um novo formato, que busca se aproximar do padrão utilizado internacionalmente. A princípio, isso facilitará a vida de quem vai dirigir em outros países. E a modernização do documento deverá dar maior segurança contra fraudes e falsificações. No entanto, faltando pouco mais de um mês para sua implantação, ainda não está claro como serão definidas as novas categorias de habilitação, que substituirão as atuais A, B, C e D.

Conforme a Resolução 886, de 13 de dezembro de 2021, estabelecida pelo Contran, uma das principais mudanças da nova CNH será a classificação de veículos em 14 categorias. A classificação foi baseada no modelo europeu, que atribui diferentes classificações a condutores de cargas e de pessoas.

Assim, o setor de autoescolas ainda aguarda a definição dessas "subcategorias" para adaptar o treinamento às mudanças. Os novos códigos ainda serão especificados pelo Contran e a nossa expectativa é de que essa questão seja resolvida durante as audiências públicas previstas para as próximas semanas.

Outra mudança é a possibilidade do documento ser expedido em formato físico ou digital, à escolha do motorista, estando disponível ainda no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O novo documento será estendido para motoristas com "Permissão para Dirigir", que é a autorização temporária concedida a iniciantes, identificada pela letra "P". Os condutores com CNH definitiva, por sua vez, terão no documento a letra "D".

Embora ainda faltem alguns detalhes a serem resolvidos, é importante deixar claro neste momento que os condutores já habilitados não precisarão substituir suas CNHs e que as regras hoje em vigor continuarão valendo. A mudança para a nova carteira, mesmo sendo obrigatória, será feita de forma gradual, na medida em que forem realizadas a renovação do documento, solicitações de segunda via, ou para quem estiver tirando a primeira habilitação. E mesmo com a alteração, a validade continuará a mesma: dez anos para motoristas com idade inferior a 50 anos; cinco para pessoas de 50 a 69 anos; e três para condutores com 70 anos ou mais.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará (SINDCFCS-CE)