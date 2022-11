O que foi debatido na COP27? E qual relação entre esse evento e os ESGs?

A COP27 ocorrida este ano no Egito compreendeu um número significativo de eventos centrados em torno dos ESGs e de como suas práticas relativas podem ajudar a combater os impactos das mudanças climáticas. Os grupos que participaram da COP27 partiram de diversas perspectivas, incluindo governos, empresas e representantes da sociedade civil.

Os tópicos centrais incluíram, por exemplo, como o setor privado pode produzir melhores resultados, como aumentar a transparência de ações de entes públicos e privados, e que lições foram aprendidas com as melhores práticas já implementadas. Outra questão crítica relacionada com os ESG foi a crescente busca pelas nações do Sul Global por compensações pelas perdas e danos que são vítimas, provocadas por catástrofes climáticas e pela perda de biodiversidade relacionadas às transformações ambientais.

Em termos de ESG, isso significou compartilhar conhecimentos sobre práticas eficazes e tecnologias inovadoras que possam ser utilizadas colaborativamente e de maneira coordenada. Nesse sentido, as áreas-chave de debate nessa COP27 foram:

Redução nas emissões de carbono: as atividades com utilização intensiva de carbono constituem um enorme desafio para alcançar o objetivo de 1,5°C de redução nas emissões firmado no Acordo de Paris. Sendo assim, diversos planos de investimentos intersetoriais e multinacionais foram acertados com o foco em substituir materiais e combustíveis mais poluentes por opções mais limpas e ecológicas.

Mudança Climática: quase 3,3 bilhões de pessoas vivem em contextos climáticos altamente vulneráveis. O financiamento para a adaptação a essas mudanças climáticas passou a ser considerado fundamental para apoiar essas comunidades em maior risco.

Natureza: a natureza e a utilização do solo tiveram um papel central, pois são chave para frear o aquecimento global. O futuro do uso da terra, da produção alimentar e da salvaguarda dos ambientes naturais, tais como florestas e oceanos, foi uma área de forte enfoque.

Alimentação e água: muito se discutiu sobre os sistemas alimentares, abastecimento de água, e o efeito das inundações e secas causadas pelas alterações climáticas. Os países e comunidades mais afetados foram chamados para liderar o debate em torno da segurança alimentar e do uso da água.

Bruno de Souza é professor da Universidade de Fortaleza (Unifor)