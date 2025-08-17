O que faz um economista?

Essa pergunta esconde, na verdade, duas questões. Se lida apressadamente, como geralmente é feita por não economistas — parece indagar sobre a finalidade da profissão: “O que um economista faz?”. Mas, com um pouco mais de reflexão, também pode sugerir: “Do que é feito um economista?”. Curiosamente, essa ambiguidade é própria da ciência econômica e, por herança, dos seus praticantes. Por isso, começo pela segunda: do que é feito um economista?

Diria que de tudo um pouco, e talvez até mais. A ciência econômica abriga diversas correntes: neoclássicos, keynesianos, comportamentais, desenvolvimentistas, austríacos, heterodoxos… e por aí vai. Mesmo essas linhas se desdobram em variações. Nenhum economista cabe inteiramente em uma só. Nossa formação é, por essência, multidisciplinar. Estudamos história, sociologia, estatística, matemática, finanças, política, direito, economia comportamental, métodos quantitativos, ética e até programação.

Ao redor desse núcleo, existe um universo em expansão: economias regionais, criativa, ambiental, agrícola, industrial, internacional, monetária, cultural, pública, experimental… A lista é extensa, desafiadora e fascinante. Resumindo: formar-se economista é apenas o início. É se preparar para compreender, analisar e intervir em sistemas humanos complexos, com o olhar voltado para o bem-estar material da sociedade e a melhoria da vida das pessoas.

E afinal, o que um economista faz? A resposta direta seria: busca eficiência. A mais poética (e cristã): tenta dar vida, e vida em abundância. Observa, interpreta, calcula, organiza, propõe. Estuda comportamentos, mensura impactos, formula políticas, projeta cenários. Trabalha com dados, gráficos, incertezas e expectativas. E quando todos parecem já ter respostas prontas, ele precisa ter a humildade e a coragem técnica de dizer: depende. Só os economistas sabem o quanto isso custa, intelectualmente e emocionalmente. E ainda rimos da piada: “Pessoas normais viajam por uma estrada. Economistas viajam por uma infraestrutura.” Eu, pelo menos, acho engraçada. Em um intervalo de confiança de 95%.

Anderson Passos Bezerra é economista