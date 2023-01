O que esperar da inovação aberta em 2023?

2022 foi um ano bastante desafiador para o mercado de forma geral, no entanto, a chegada do final do ano reforça a resiliência de quem soube plantar com paciência pelo caminho da inovação. As empresas que passaram a contar com esse fator chave, conseguiram encontrar novas visões em relação ao mercado e como utilizar melhor elementos como a inovação aberta, além de entenderem a sua importância como fator de diferenciação e tempo de resposta a um mercado cada vez mais dinâmico.

Ainda existe, de fato, uma carência de cultura de inovação a nível Brasil, mas o ponto positivo foi que já conseguimos enxergar e ver fatores que apontam o início dessa mudança. Para 2023, acredita-se que esse modelo seja potencializado, que as empresas continuem optando por sair do tradicional em relação à gestão, entendendo de fato sua cadeia de valor e trazendo estruturas paralelas que apoiem cada vez mais esse segmento, enxergando a tecnologia como aliada fundamental.

Devido à crise econômica e suas repercussões, 2023 não deixará de ser um ano desafiador para as empresas, mas as corporações que já estão abertas a investir em inovação, sabendo dos resultados que isso pode trazer, sem dúvidas alcançarão maior potencial e perpetuidade no mercado. O nosso principal desafio como hub de inovação é apoiar esses negócios e suas perspectivas, junto às corporações, teremos a meta de seguir auxiliando-os a traduzir as incertezas do mercado em soluções e possibilidades.

Com as startups, nossa missão será continuar impulsionando suas atividades e encontrar as melhores conexões. Dentro da perspectiva de investimento, será um grande momento para alçar novos voos e ficar atento às possibilidades que podem surgir, pois as empresas olham para um momento de contenção de gastos e reavaliam investimentos sendo esse um ótimo momento para as startups aparecerem como potencial parceira e solucionadora, agregando novos métodos e valores de forma rápida e eficiente. A parceria entre empresas e startups deve crescer e se fortalecer ainda mais para o próximo ano, e cabe aos hubs mediar, mapear e promover essas importantes parcerias.

João Justo é COO & CIO do NINNA Hub