O que é Mammy Burnout?

Em inglês,”burnout” significa exaustão, depressão, fadiga. Conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico marcado pela tensão emocional e estresse crônicos, gerados pela dedicação excessiva ao trabalho. Em alguns casos é necessário até um afastamento do trabalho. Fazendo um paralelo, nos Estados Unidos já se usa o termo Mommy Burnout, em referência à exaustão das mães sobrecarregadas.

Claro que o cansaço é normal depois de uma longa jornada de atividades, aliás o desejo de muitas mães é chegar em casa e ter um tempo de ociosidade, coisa rara ou até mesmo impossível. Contudo, quando a sensação de cansaço gera estresse e desmotivação, chegando atrapalhar outras áreas, é hora de refletir sobre as causas. Uma iniciativa que deve surgir da rede de apoio ou de quem está mais próximo.

A Sindrome de Burnout é mais comum em pessoas perfeccionistas, que se cobram demais ou estão sob forte pressão. Essa expectativa irreal gera frustrações profundas já que é impossível ser 100%, fazer 100% o tempo todo. A gente não foi feita pra dar conta de tudo, e está tudo bem. Além do esgotamento constante, o Mommy Burnout também vem acompanhado de outros sintomas, como irritabilidade, falta de interesse, motivação e propósito, falta de prazer no cuidado com as crianças, além de pensamentos negativos frequentes. Claro que sentimentos como esses podem existir em algumas fases da vida, mas é preciso reparar na intensidade e constância e avaliar quando é hora de buscar apoio profissional.

É preciso compreensão e apoio para as mães sobrecarregadas. Embora a rotina seja cansativa e vez por outra a culpa apareça no imaginário materno, existem algumas formas de tornar a rotina mais leve, para que o lado bom supere problemas do cotidiano. Pedir e aceitar ajuda são atitudes que parecem simples e podem ser muito eficazes. Entender e aceitar que não precisamos dar conta de tudo sozinhas, e está tudo bem, é fundamental. Divida tarefas e responsabilidades dos filhos com o companheiro e reserve um tempo só pra você, com atividades com amigas e outros meios fora da maternidade, busque momentos e atividades que te dão prazer. Sem culpa. Mães felizes criam filhos fortes.

Ana Martins é jornalista e escritora