O que é a dimensão humana da vida?

René Descartes pronunciou uma frase que ficou famosa: “Penso, logo sou” (“Cogito ergo sum”, do latim “esse”, “ser” e não “existir”), ou seja, aquilo que É comanda o pensamento.

Descartes era um filósofo idealista: a Ideia ilumina o pensamento, dando origem à razão. Com o tempo, a frase foi distorcida em: “Penso, logo existo”, condicionando a existência ao pensamento, numa espécie de culto ao racionalismo empírico.

No entanto, como não se pôde ignorar a existência dos sentimentos, da energia vital (disposição para agir, adquirir riquezas etc.) e das necessidades biológicas (instintos de sobrevivência e procriação), a pergunta “quem sou?” ganhou complexidade.

Sou aquele que pensa? Sou o que sente? Sou o que vibra, com disposição e confiança em si mesmo, porque possuo riquezas? Sou meus instintos e paixões, ponto de onde partiu Rousseau para criar suas teorias do “Bom Selvagem” e do “Contrato Social”?

Nesta quarentena, tomamos consciência deste conflito dentro de nós mesmos e entre as várias correntes de opinião dos dirigentes da sociedade. O que atender primeiro? A saúde física, a econômica, a psicológica ou a mental?

Na nossa solidão, distantes da rotina diária que mantém o nosso tempo preenchido e o coração vazio, numa espécie de “terapia ocupacional” que nos desvia do essencial, sentimos medo de perder a vida física; angústia e desespero por estarmos fechados em casa; confusos com pensamentos circulares, alimentados com notícias mórbidas.

Não suportamos a solidão porque não conseguimos identificar nada válido em nós, quando estamos afastados da mecanicidade cotidiana. Foi o dilema vivido por Alexander Soljenítsin que, sendo um ativo integrante do exército vermelho, viu-se, de repente, numa minúscula prisão por anos.

Nesta condição adversa, logrou elevados estados de consciência que lhes proporcionaram os mais belos sentimentos, pensamentos e ideias. É na dimensão humana da Vida, a fonte de todos os prazeres, a consciência de eternidade e de verdadeira liberdade, onde o medo não pode entrar.

O isolamento social não nos coloca numa condição tão adversa como a vivida por Soljenítsin. Temos melhores condições de descobrirmos essa dimensão de Vida de onde nos vem a percepção natural da beleza, bondade e justiça. Virtudes que são atributos do Ser, chispa divina que, sendo eterna e livre, não teme a morte e nem sofre com as restrições da personalidade.

Luís Carlos Marques Fonseca

Presidente da Nova Acrópole Brasil Norte