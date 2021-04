O que a pandemia trouxe à Indústria Têxtil?

O biênio 2020/2021 será marcado pela assustadora pandemia que atingiu os quatro cantos do mundo, afetando pessoas, governos, empresas, mercado e economias. Ninguém estava preparado para algo tão grande e uniforme, restou-nos reagir, cada setor com suas peculiaridades.

A Indústria Têxtil por si só, não possui a velocidade de outros segmentos, estamos na base da pirâmide, são milhares de empregos, custos fixos altíssimos e uma grande cadeia que depende de nós. Fazer diferente não é algo tão simples quando se conduz um grande navio que precisa bruscamente mudar a rota.

Não estou dizendo que somos lentos, muito pelo contrário, lançamos várias coleções por ano, acompanhamos tendências mundiais, agimos e reagimos a cada desejo do consumidor final, mas, quando o assunto é olhar para dentro, aí sim, nossos movimentos demonstraram precisar de mais velocidade. E agora, como sair do outro lado?

Diante da situação, fez-se necessário buscar as ferramentas que estavam disponíveis, acessar os programas ofertados pelo governo, ajustar o caixa e mudar, trazendo agilidade ao modelo de gestão e explorando a revolução provocada pela pandemia: lockdown, home office, marketplace, vídeo chamadas, loungewear, delivery. Tantas palavras desconhecidas entraram em nosso vocabulário diário.

A forma que produtos e serviços passaram a ser ofertados foi transformada criando soluções, adaptando-se ao novo contexto, pivotando os negócios. Ocorre que não estávamos preparados e passamos a sofrer a disrupção, em vez de provocá-la.

Os números da indústria foram afetados, redução de faturamento, queda de margem, escassez de matéria prima, mas entendemos se tratar de mais uma crise e elas estão aí para ser transpostas, no entanto, a modificação do modelo de gestão com a percepção da dependência e fragilidade do mundo globalizado nos levou a dar o protagonismo que a inovação merece.

As consequências provocadas pela pandemia ainda aparecerão nos resultados financeiros das empresas por algum tempo, mas os benefícios extraídos surtiram efeitos imediatos com a certeza de que sairemos do outro lado mais ágeis, integrados, fortalecidos e tecnológicos.

Liciani Morais

Diretora do Ibef-Ceará