O que a educação pode esperar de 2023?

A poucos dias de nos despedirmos de 2022, não é incomum que muitos comecem as fazer listas de resoluções, no intento de estabelecer metas, para que o ano vindouro possa ser melhor e traga mais oportunidades. E assim como são as pessoas, são as instituições. Nas universidades públicas, especialmente com a mudança que se avizinha no Palácio do Planalto, tem sido uma constante o processo de listar intenções e expectativas, no anseio por boas-novas.

Em 1º de janeiro de 2023, assume o novo Presidente e, com ele, amplo ministeriado. Dois cearenses estarão no ministério de nosso maior interesse enquanto universidade, o da Educação; o senador eleito Camilo Santana é alçado a titular da pasta e a Governadora Izolda Cela, a secretária executiva do MEC. Os dois dispensam apresentações em matéria de educação, pois são do ramo. O MEC, paralelamente, tem uma atuação ampla e muito complexa, e é essa a abordagem que quero introduzir, como contribuição.

Com importância estratégica por seu caráter estruturante e pela inegável capilaridade, o Ministério da Educação contabiliza braços em todos os 5.568 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal. Abrange os ciclos de formação de ensino básico, tecnológico e superior, além das searas da educação especial, orientada à acessibilidade, e da educação a distância, esta especialmente fomentada pelos últimos anos de pandemia.

Na qualidade de dirigente da Universidade Federal do Ceará (UFC), o que espero, com efetiva confiança, é que a educação receba atenção do próximo Governo Federal, não apenas na hora de distribuir cargos e inaugurar campi, mas ao pensar seriamente em sua manutenção e sustentabilidade. É necessário gerir não pensando em afagar egos ou retribuir apoio político, mas considerando de maneira objetiva as necessidades educacionais de cada cidade, estado e região.

É chegada a hora de olhar para o futuro, mas com o imperativo moral de assegurar resolução para os problemas do presente. As universidades públicas brasileiras possuem papel importantíssimo na democratização do saber e na mitigação das desigualdades, mas não as encaremos como tábua de salvação, ofuscando a necessidade de olhar com o devido carinho e responsabilidade a educação básica. Aliás, Camilo e Izolda já mostraram conhecer esse caminho, como atestam os números da educação no Ceará.

Neste País que investe anualmente apenas US$ 2.110 por estudante (enquanto a média mundial é de US$ 6.873) e amarga lastimáveis posições em rankings de qualidade da educação, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), precisamos garantir o planejamento e a execução de políticas públicas educacionais da base ao topo. A UFC não se furtará desse debate, e um reflexo disso é a institucionalização de seu Centro de Excelência em Políticas Educacionais (CENPE), já parceiro contínuo da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC).

Às voltas com seus próprios desafios – tais como gestão orçamentária, elevação da taxa de sucesso no ensino, fomento a mecanismos de permanência para o alunado vulnerável e incentivo à inovação –, a UFC segue pronta a colaborar com a educação das três esferas de poder com o que possui de melhor: seu patrimônio humano e científico.

Cândido Albuquerque é reitor da UFC