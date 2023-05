O que a bruma oculta

O mundo avança por um lado, mas há coisas que permanecem ocultas, encobertas, nebulosamente distantes do conhecimento público, em tempos que já não admitem situações degradantes contra as vidas dos seres humanos. Recebi, da amiga mineira Neuza Solari, no momento residente nos Estados Unidos, a notícia de que viu há algum tempo, pela TV, reportagem sobre o trabalho dos plantadores de rosas na Colômbia. O país é hoje o segundo maior exportador mundial de flores, perdendo apenas para a Holanda. Destaca-se na produção das belas rosas chamadas de “gigantes” por seu tamanho acima do padrão normal, bem como de outras espécies. A atividade responde por mais de 140 mil empregos rurais, beneficia-se da qualidade do solo e do clima tropical, gera receitas generosas para a nação e 95% da produção destinam-se à exportação. O que poucos sabem, porém, é que, como o agronegócio praticado no Brasil, as plantações na Colômbia recebem defensivos agrícolas, a fim de que as formosas flores sejam protegidas das pragas naturais. Muitos dos trabalhadores que fazem a coleta são atingidos pelo potencial venenoso dos componentes químicos dos agrotóxicos. Como resultado de anos seguidos de trabalho, agricultores ainda relativamente jovens, na faixa dos 40 anos, têm suas mãos deformadas pelo contato indireto com os produtos aplicados. Estas vão ficando quase em forma de garras e os dedos voltam-se para dentro, sem que possam abrir ou fechar normalmente. A situação chegou a tal ponto que, semanas antes do Dia das Mães, uma campanha foi deflagrada nos EUA. Seu objetivo era convencer as pessoas a não comprarem rosas colombianas, pelos impactos que têm causado aos agricultores familiares de lá.

Paira, sobre esta e outras situações, uma bruma, uma neblina que oculta casos de exploração absurda e/ou escravidão da mão de obra humana. Tal fato é comum em nações do Sudeste Asiático ou até mesmo no Brasil. Explora-se muito, paga-se pouco ou quase nada e as condições de trabalho são as mais degradantes, humilhantes, ignominiosas! Decorridos 135 anos da promulgação da Lei Áurea, em 1888, casos do gênero em carvoarias ou fazendas ainda são registrados pelo território nacional e, como exemplifiquei com a realidade colombiana, lá e em muitos outros pontos do planeta. Entristece-nos constatar que se esconde, por trás de produtos que adquirimos, de origem às vezes tão sofisticada, tanta busca pelo lucro e, por outro lado, tanto desprezo pelo trabalho duro e penoso de humildes agricultores. Isto precisa mudar ! Que o combate a esta realidade se intensifique , em favor do respeito à disgnidade humana.