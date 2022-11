O quadro político que se delineia

Com o resultado da recente batalha político-eleitoral, o panorama nacional assumirá um novo estilo na esfera político-administrativa, em consequência da eleição do novo presidente da República e a ascensão de novos ministros, bem assim de ações públicas reformuladas, transformando o quadro existente em algo que se visualizem aspectos diferenciados, com ajustamentos não só na alçada ministerial, como, também, nos demais órgãos públicos.

O equilíbrio que ora se emoldura vai aproveitar personalidades de maior proficiência, com vistas a formular equipe capaz de reorganizar a estrutura governamental, no Plano federal, com reflexos nas Unidades Federadas.

O Primeiro Mandatário eleito, Luiz Inácio Lula da Silva caminhará dentro de tais diretrizes, ensejando a que o Brasil enverede por rumos mais otimizantes, emergindo deliberações que apontem para um novo ritmo de eficiência da máquina pública.

O entrechoque de opiniões que intensificou as dissonâncias políticas, até o dia do pleito, agora, deve ser considerado “águas passadas”, compelindo ao próximo governante a preocupação de modernizar o aparato estatal, ecoando nos estados e municípios, numa sintonização que redesenhe roteiro de progresso e bem-estar social para os nossos compatrícios.

É preciso que a nova gestão trilhe pela linha da inovação, dando a certeza de que o nosso País procurará encontrar um caminho de convergência político-social, dentro de normas que possam, acima de tudo, atenuar eventuais incompreensões, a fim de que aflore um novo horizonte para os rumos da nacionalidade.

Que ninguém obstaculize o curso de mudanças providenciais, assegurando transformações que visem recompor, social e economicamente, os destinos do Brasil.

Configurado um cenário administrativo compatível com o momento político, o soerguimento tornar-se-á imprescindível, possibilitando à Nação palmilhar trajetória de paz e prosperidade, vislumbrando o progresso oriundo de todos os setores que compõem a nossa força de trabalho.

Isto é o que todos auguramos, com o pensamento direcionado para uma nova fase de desenvolvimento e tranquilidade institucional em nossa Pátria. Que assim seja, como aspiração generalizada.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte