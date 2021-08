O psicólogo e a saúde mental em tempos de pandemia

Legenda: Ana Ignez Belém é psicóloga e professora do curso de Psicologia da UECE Foto: Arquivo pessoal

Ao comemorar o dia do psicólogo, é oportuno abordar o lugar desse profissional frente aos desafios da saúde mental no cenário pandêmico. A Organização Mundial da Saúde tem mostrado preocupação pela ampliação de quadros de ansiedade e depressão no mundo.

No Brasil, com a disseminação do coronavírus, vimos um aumento na busca por psicoterapia, por exemplo, colocando o psicólogo em evidência. Isto me provoca reflexões que me fazem viajar no tempo. Lembro-me dos anos iniciais na profissão, meados dos anos 1990, quando precisava explicar constantemente o que fazia o psicólogo e logo ouvia: "ah, é coisa para elite".

Hoje, mais de 30 anos depois, houve expansão da área, com a criação de cursos universitários no país inteiro. Preocupa-nos saber a aprovação da modalidade EAD para na Psicologia; o que colide com necessidade basilar de estágios e práticas presenciais para qualificar o exercício do ofício.

Contudo, esse crescimento foi necessário posto que as demandas de saúde mental e os cenários de atuação aumentaram e se diversificaram. Afinal, lidamos com a subjetividade humana a qual se movimenta e se transforma afetada pelos determinantes sociais da existência. Fomos também ocupando novos espaços de atuação, mas ainda há luta para que as políticas públicas de saúde, assistência social e de educação garantam os serviços de psicologia efetivados e as dignas condições de trabalho do psicólogo.

Fomos aprendendo que não faz mais sentido falar de Psicologia para poucos. O acesso à prevenção, promoção e produção de saúde mental deve ser direito universal, principalmente para os mais vulneráveis socialmente.

Na experiência no serviço de Psicologia na UECE, pude ver o tamanho da tragédia com relação ao adoecimento psíquico da população. Cerca de 1000 pessoas que madrugavam para obter atendimento gratuito em psicoterapia, quando só havia 200 vagas. Isso diz de um sofrimento psíquico já existente, certamente, agravado na pandemia.

E o psicólogo, nesse contexto? Ele intervém para que o sujeito construa recursos psíquicos e regule suas emoções, com modos mais saudáveis de autoconsciência e autocuidado. Assim, podemos olhar o outro e a nós com olhos mais generosos, acolhendo fragilidades e forças.

Como psicóloga, tenho orgulho dessa atividade cada vez mais necessária para se contrapor à barbárie, ao individualismo e à indiferença que nos desumanizam.

Ana Ignez Belém Lima

Profa. do curso de Psicologia da UECE