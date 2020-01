O PSA do matemático

O artiguete fundamenta-se em narrativa de destacado médico que conheceu o personagem e declara ser o fato bem sabido por vários colegas.

Matemático cearense, considerado destaque nos meios científicos e acadêmicos da ciência do raciocínio lógico e abstrato, depois de aposentado passou a preocupar-se no evitar do câncer de próstata.

Aos poucos, tornou-se afligência a exagerada prevenção.

Deu-se a leitura de matérias informativas sobre a doença e, mensalmente, adotou a prática de submeter-se ao exame do Antígeno Prostático Específico, o conhecido PSA.

Além das anotações dos cômputos de forma cronológica, criou esboços comparados, mostrando evoluções ou alterações verificadas.

Como em tudo em sua vida, a matemática aplicada fazia-se a base. Os algarismos, para ele, representavam e demonstravam a realidade de todas as coisas. Assim, não poderia diferenciar-se no evitar da morte devido ao CA.

Cálculos avançados. Análise combinatória. Conjunto de números complexos, reais e irreais. Fórmulas comparativas entre soluções e percentuais. Probabilidades e estatísticas. Afora os variados estudos conjecturais.

A cada consulta, expunha gráficos e resultados dos PSA, de meses e anos, objetivando ouvir o pensar da Medicina ante os princípios matemáticos e o evitar da enfermidade.

Ao passar do tempo, mais se agigantava o receio de vitimar-se e morrer em decorrência da moléstia. Também se precavia em suas meticulosas aferições, acreditando haver, finalmente, obtido êxito.

Naquela tarde, após o auspicioso comunicado ao cancerologista e prometimento de trazer-lhe a conclusão da tese detalhada e por escrito, despediu-se e retirou-se.

De tão contente e empolgado em face da sonhada conquista, distraiu-se ao atravessar a rua defronte ao consultório, sofrendo atropelamento e vindo a falecer.