O protagonismo do advogado em foco

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mais de 1 milhão de brasileiros atuam como advogados regularmente, e esse número está previsto para chegar a 2 milhões até o final de 2023. Embora isso possa causar alguma apreensão entre advogados recém-formados, é importante ressaltar que essa estatística reflete não apenas a quantidade, mas também a relevância crescente da advocacia na sociedade contemporânea.

O Brasil é um país onde a legislação orienta os deveres e garantias da sociedade e do Estado, no qual o Direito tem influência ubíqua: desde a Administração Pública até empresas, fontes de energia, mundo digital, proteção de dados, mercado imobiliario, mercado financeiro, relações de trabalho, meio ambiente, saúde e segurança pública, entre outros âmbitos.

Nesse contexto, a atuação dos advogados é essencial para salvaguardar e lutar por esses direitos. Isso pode acontecer por meio de processos judiciais, solução extrajudicial de conflitos ou intervenção em órgãos governamentais, buscando assegurar a efetivação das leis do país.

Ademais, a relevância do advogado vai além das tarefas fundamentais no sistema jurídico. No atual cenário de constante evolução social, tecnológica e legal, a figura do advogado como aprendiz contínuo é de suma importância. Nesse sentido, a experiência desempenha um papel crucial. Através de cada caso enfrentado, desafio superado e situação nova, os advogados acumulam conhecimento prático que vai além do aprendizado acadêmico. Essa bagagem de experiências molda não só a abordagem aos casos, mas também a interpretação e aplicação eficiente das leis.

Dessa forma, é nosso compromisso demonstrar e buscar, não apenas hoje, mas em todos os dias laborais, o protagonismo intrínseco que define cada advogado, através de uma atuação pautada na ética, habilidades técnicas sólidas e abordagens inovadoras e eficazes em nossos casos jurídicos, consolidando assim nossa honrosa profissão de maneira cada vez mais robusta.

Doralúcia Azevedo é advogada e sócia no escritório Gonçalves Santos