O processo de valorização por meio da ascensão funcional

Em um cenário econômico de constante evolução, a valorização e manutenção do poder aquisitivo dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE) tornam-se primordiais. Contudo, para haver uma fundamentação lógica nesse processo se faz necessário a elaboração, aprovada desde 2019, de um decreto de ascensão funcional que assegure o aumento progressivo dos rendimentos salariais dos trabalhadores.

A falta de ascensão funcional é um dos fatores, entre outros, da estagnação econômica, em que os rendimentos permanecem praticamente inalterados ao longo das décadas. Dispêndio incalculável quando paramos para analisar os dados da inflação. Por conseguinte, quando o valor do salário permanece o mesmo por anos a categoria fica refém da desmotivação laboral, pois não há oportunidades claras de progresso - um impacto negativo diante de uma sociedade organizada.

No Detran, esse é um problema que está enraizado e alicerçado por implicações que ultrapassam as questões burocráticas, mas que podem ser destravados com o diálogo que está sendo realizado entre a superintendência do órgão, servidores e a entidade sindical representativa. Devemos, nesta ocasião, tentar combater o ciclo de estagnação salarial que os servidores do Detran enfrentam, onde essas disparidades salariais acarretam danos e contribuem para tensões e descontentamentos.

Estamos aqui para apresentar soluções assertivas que visam valorizar os servidores através dos rendimentos impressos no contracheque. Ideias fundamentais que estimulam o engajamento dos trabalhadores, aumentando a produtividade e assegurando a estabilidade financeira e a satisfação. A ausência desses mecanismos pode resultar em perdas salariais significativas, além de desmotivação profissional. Com isso, estamos em constante reuniões junto aos gestores membros da superintendência do órgão e com os servidores, negociando para que o novo Decreto de Ascensão seja aprovado e publicado de forma célere, para que os servidores do Detran possam progredir na carreira.

Gabriela Mac Dowell é coordenadora-geral Sindetran/CE