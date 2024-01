O primeiro trilhão e a desigualdade global

O patrimônio dos cinco indivíduos mais ricos do planeta experimentou um aumento de 100% desde o ano de 2020, ao passo que os recursos financeiros de aproximadamente 5 bilhões de pessoas, o equivalente a 60% da população mundial, diminuíram durante o mesmo intervalo temporal. Esses dados foram publicados no último dia 15 de janeiro pela Oxfam Brasil, no relatório intitulado “Desigualdade S.A. – Como o poder corporativo divide nosso mundo e a necessidade de uma nova era de ação pública” De acordo com a instituição, acentua-se, de maneira significativa, a centralização do poder nas grandes corporações e monopólios em escala mundial, intensificando a disparidade em toda a estrutura econômica.

Cerca de sete em cada dez das maiores empresas globais possuem bilionários ocupando os cargos de CEOs ou detendo participações majoritárias. Ao exercer pressão sobre os trabalhadores, evadir responsabilidades fiscais, promover a privatização estatal e contribuir para a deterioração climática, essas corporações fomentam a desigualdade, favorecendo a acumulação de riqueza para seus já opulentos proprietários. Diante dessas constatações, a Oxfam Brasil indica que para erradicar a desigualdade extrema, será imperativo que os governos promovam uma redistribuição radical do poder atualmente concentrado nas mãos dos bilionários e grandes empresas, direcionando-o para o benefício da população menos favorecida, que têm se tornado inclusive cada vez mais pauperizada.

Caso a situação global permaneça inalterada, a previsão é que surja o primeiro trilionário em uma década, enquanto a erradicação da pobreza só seria alcançada daqui a 230 anos. À vista disso, do outro lado de toda essa renda concentrada encontra-se uma gigantesca população em processo de precarização crescente. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com a Organização Internacional para Migrações (OIM) e a instituição de defesa dos direitos humanos Walk Free, evidenciou que, no ano de 2021, aproximadamente 50 milhões de indivíduos estavam submetidos à condição de escravidão contemporânea.

No Brasil, o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas aponta uma média de 2.063 trabalhadores resgatados por ano de situações análogas à escravidão. Séculos se passaram da proibição legal do trabalho escravo, mas a prática de exploração extrema permanece operante, destituindo milhões de pessoas de seus direitos mais básicos. Enquanto isso, alguns indivíduos seguem acumulando milhões – muito em breve trilhões – legitimados pela omissão dos Estados e pela já saturada retórica distorcida da meritocracia.

Priscila Nottingham é doutoranda em Políticas Públicas e pesquisadora do Observem (UECE)