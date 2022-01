O previsível e o imprescindível

Legenda: Davi Marreiro, professor Foto: Arquivo pessoal

Apropriando-se das palavras do professor e sociólogo José E. Faria: “ano velho, angústias passadas. Ano novo, incertezas futuras.” Afinal de contas, em face desta persistente crise pandêmica, por ventura, chegamos ao imperante período eleitoreiro nacional! E nesta temporada de “humor” e humores, certamente, fatos e fatalidades serão constrangidos pelo oportunismo político. Com isso, a educação servirá seguramente para conveniências adúlteras ou reprimendas pertinentes. Em síntese, no teatro do politicamente absurdo, preferindo o famigerado espetáculo das incongruências, muitos continuam ignorando estruturas sociais fundamentais. Em outras palavras, “não precisamos de tabuleiro. Joguemos apenas com os dados!” À vista disso, já que estruturas não importam e infraestruturas muito menos, conforme o Relatório definitivo da execução orçamentária do Ministério da Educação, houve, nos dois últimos bimestres de 2021, um considerável ascendimento da taxa de empenho na Educação Básica. Contudo, como destaca o portal Todos pela Educação: “enquanto ações relacionadas à Educação infantil, alfabetização e EJA têm execução mais elevada (acima de 40%), outras demandas, dessas mesmas etapas de ensino, referentes à infraestrutura e apoio ao desenvolvimento não ultrapassaram a marca de 10% de empenho.” De acordo com Lucas Hoogerbrugge, líder de relações governamentais do Todos pela Educação: “Quando o MEC reduz em 63% os gastos em infraestrutura das escolas, dos recursos que ele pode decidir como gastar, a Educação Básica fica quase exclusivamente dependente de recursos de emendas [...]” Frisada pelo portal, a principal consequência disso é que, atualmente, quase 10 milhões de estudantes brasileiros frequentam escolas públicas com sérios problemas de estrutura; que vão da falta de água potável à inexistência de internet. Logo, se nesse passado recente, o básico foi ignorado mesmo sendo imprescindível, o que podemos esperar das futuras e imprevisíveis consequências. Por fim, inerentemente a educação pública é otimista, porém, quando atentamos para nosso atual cenário político, “o sono da razão, realmente irá gerar monstros”.

Davi Marreiro é professor da rede pública | davimarreiro@hotmail.com