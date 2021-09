O preço do discurso é a realidade

Legenda: Igor Mascarenhas é professor Foto: Arquivo pessoal

Dominique Maingueneau, analista do discurso, afirma que há tipos de fala de autoridade reconhecidos como capazes de dar sentido aos atos da coletividade. Ele também diz que o discurso que inspira essa coletividade deve ser, ao mesmo tempo, reconhecido como previamente presente nesta e originado em alguém que, apesar da identificação com o grupo, não pertence ao grupo inteiramente, já que é idealizado, mitificado. Bolsonaro atende a esses requisitos e o seu discurso golpista encontra eco em uma parcela da sociedade que o espelha.

No entanto, o discurso não é absoluto. Uma hora, a realidade se impõe. A reprodução da vida material não espera por discursos, sejam eles condizentes com a realidade ou uma máscara ideológica utilizada para esconder o real. Em outras palavras: não há autoridade e minoria barulhenta bradando despautérios contra instituições e ideais democráticos que aliviem o sofrimento e a insegurança das pessoas no que concerne à sua sobrevivência material.

Bolsonaro e seu núcleo duro de apoiadores - movidos pelo desejo de poder absoluto e de vingança contra um sistema que os segrega devido à sua ignorância e preconceitos – estão cada vez mais radicalizados, o que é comum quando radicais são confrontados com o real, que é dessacralizador e iconoclasta. A história é pródiga em casos de líderes políticos e religiosos, “führers” e “Jim Jones”, que arrastados à realidade e à justiça que advém desta, levaram a si mesmos e a seus seguidores para a autodestruição.

A realidade não cabe no discurso falacioso e desesperado, mas cabe em números: 14,8 milhões de desempregados; 20 milhões de brasileiros em insegurança alimentar; inflação acumulada de 8,99%; gás de cozinha de R$ 100,00; gasolina a R$ 7,00; cesta básica de R$ 696,00; salário-mínimo de R$ 1.045,00; 584 mil mortos...

Sobre a manifestação antipatriótica de 7 setembro e o “Ou tudo ou nada” para onde Bolsonaro partiu, finalizo com Hanna Arendt, para quem as demonstrações de violência ou de força por parte de quem está em posição de poder são sinais de fraqueza: não há necessidade de a todo momento demonstrar força se o seu poder é inquestionável.

Davi Marreiro

Educador e sociólogo