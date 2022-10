O potencial do e-commerce

As compras digitais têm ganhado cada vez mais espaço na rotina dos brasileiros. Em 2021, o e-commerce no País registrou faturamento total de mais de R$ 180 bilhões, valor recorde histórico para essa modalidade de vendas.

O número representa um crescimento de 27% em relação ao ano anterior, segundo dados da Ebit Nielsen, especialista em lojas virtuais. É cada vez mais comum que as pessoas optem pelas compras online. O modelo permite aos clientes mais praticidade e uma ampla variedade de produtos. Os clientes conseguem navegar por catálogos e portfólios no tempo deles, pesquisar mais sobre os produtos e tomar a melhor decisão.

No passado, as compras virtuais já estiveram muito atreladas à insegurança. Hoje, é possível verificar com mais facilidade e clareza os sites confiáveis e ter mais segurança em todo o processo de compra. Também ficou no passado a ideia de que compra online fosse sinônimo de entrega demorada. Hoje o sistema de logística de entregas de produtos comprados pela internet está muito mais moderno e eficaz. É possível receber sua compra em casa em poucos dias e até em poucas horas, com a qualidade garantida. É um fato que a pandemia potencializou o conhecimento das pessoas sobre compras online.

Com restrições para deslocamentos presenciais, o público precisou se adaptar a comprar mais pela internet e esse foi um comportamento que se manteve mesmo após a retomada das atividades. Tudo isso impulsionou as empresas a melhorarem o canal de vendas a partir de investimentos e criação de departamentos focados no comércio eletrônico. Esta modalidade de negócio é um mercado em ampla expansão e com muitas oportunidades. É necessário que as empresas abram o olho para esse potencial que requer alguns cuidados e atenção diferenciados.

É importante manter canais de vendas em plataformas distintas que alcancem a presença digital do público; fortalecer a experiência do usuário em sites, aplicativos e redes sociais; e investir na visibilidade da marca na internet por meio de canais que façam sentido com o propósito da empresa e com o público-alvo a quem ela se destina.

Dimas Rufino é CEO da Zefirelli.