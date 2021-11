O populismo e a negação da realidade

Legenda: Fernanda Pacobahyba, secretária da Fazenda do Ceará Foto: Thiago Gaspar

Uma das maiores agonias de nossos tempos de populismo é a tentativa de simplificação do que é complexo: a afirmação de que todos os problemas são de fácil solução, de que os adversários políticos, incompetentes e corruptos por natureza, tentam apenas complicar a situação e de que uma postagem em rede social pode explicar e resolver de forma definitiva qualquer coisa. E aí temos o segredo do nosso insucesso.

Em qualquer fisco estadual do País, os setores que contam com os melhores técnicos, que aplicam as normas mais complexas e refinadas e que se utilizam dos sistemas mais bem estruturados são os relativos à tributação dos combustíveis, da energia elétrica e das comunicações. Procure qualquer bom especialista nessas três matérias e certamente ele vai dizer que o conhecimento inerente a esses três setores é do tamanho do mundo todo.

Mas, desde o início deste ano, pelo menos, temos sido desafiados a desconstruir a seguinte ideia banal: a de que a complexa formação de preços dos combustível e o manejo da política cambial teriam seus impactos neutralizados simplesmente com o estabelecimento de um valor fixo para os combustíveis, para fins de tributação do ICMS. Nada mais tosco e inconsequente: não resolve e cria uma outra série de problemas.

Nessa mesma toada, foi aprovado, na Câmara dos Deputados, uma das maiores aberrações que já pude ler nesses meus anos de tributarista: o PLP 11/2020, que tenta dar corpo à ideia acima, e que é de uma inconstitucionalidade que um graduando de primeiro ano de universidade poderia atestar. Já restou comprovado em números que, caso este PLP fosse colocado em prática pelos estados, teríamos uma redução de R$ 0,34 no litro da gasolina, a qual já passou dos R$ 7. Que solução genial, hein?! Ao mesmo tempo, privaria os estados de mais de 30 bilhões de reais. Bingo!

Mas não há solução fácil no curto prazo para o populismo. Integridade e transparência podem ser as cartas de ouro para aplacar esses e outros discursos insanos, cultivados diariamente. De fato, todas as nossas forças sociais precisam estar engajadas e aglutinadas para a construção de um modelo que devolva a esperança de que existe algo melhor a ser oferecido para todos nós, preservando sempre a democracia. E há de haver confiança, sempre.

Fernanda Pacobahyba é Secretária da Fazenda do Ceará e doutora em Direito Tributário | fernanda.mara@sefaz.ce.gov.br

