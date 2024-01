O poder da mídia OOH para tornar as campanhas publicitárias únicas, inesquecíveis e inteligentes

Existem campanhas publicitárias que se tornaram memoráveis na vida das pessoas. No segmento da Mídia Out Of Home (OOH), conhecida como tudo aquilo que atinge o consumidor fora de casa, algumas tiveram grande destaque na sua produção que, além de atrair a atenção do público por causa da criatividade, foram responsáveis por uma melhor conversão nos negócios.



Entre elas, gostaria de destacar a do Burger King com o anúncio do seu shake Oreo, realizado na Polônia. Os anúncios traziam descontos da bebida, de acordo com a temperatura do ambiente onde as peças publicitárias estavam instaladas. Ou seja, quanto maior era a temperatura no local, mais baixo era o preço do shake, chegando a descontos de 100% em alguns lugares onde ocorria a campanha. A campanha rendeu à empresa de fast food um alcance de aproximadamente 8 milhões de pessoas e promoveu um aumento de até 13% nas vendas do produto.



Caminhando na mesma direção, mas com um propósito diferente, o Google também soube aproveitar os dados meteorológicos para criar uma comunicação diferenciada. Chamada de “Make The Most Of Summer” (aproveite o verão ao máximo), a campanha se baseou nas pesquisas mais populares de cidades do Reino Unido. Com as informações dos termos mais buscados como “melhor sorvete”, “parques próximos”, e “horário de funcionamento de pontos turísticos”, exibia, em tempo real, em um outdoor, as respostas para essas perguntas.



Em resumo, apesar do ambiente digital ser considerado uma referência nos dias de hoje, o modelo de mídia OOH mantém-se forte no mercado mundial para os anunciantes. Levantamento realizado pela Kantar Ibope Media no segundo semestre de 2023 mostra que 89% da população brasileira consome esse tipo de mídia. Isso porque, as compras físicas representam 80% do mercado brasileiro.



Vale destacar que a mídia OOH é um modelo de publicidade que está presente em diferentes momentos no cotidiano de nossas vidas, seja no transporte, nos mobiliários urbanos, nos estabelecimentos comerciais e nos painéis que chamam a nossa atenção quando estão posicionados em locais estratégicos do nosso percurso, influenciando nas decisões das compras no offline.



A mídia OOH oferece inúmeras opções às marcas para que o anúncio do produto chegue a um bom número de pessoas e promova importantes conversões nos negócios. O desafio é criar cada estratégia olhando para dados disponíveis e elaborando campanhas inteligentes a partir dessas informações. Isso fará com que a empresa mostre o anúncio certo, para a pessoa certa, no lugar certo e no momento certo, podendo ser explorado de diversas maneiras diferentes. Essa é uma das tendências do mercado publicitário que certamente estará na mente das marcas e criativos brasileiros.



Joaquim Lopes é cofundador CEO da 4yousee