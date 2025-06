O plástico nos oceanos

O aumento crescente do plástico e do microplástico nos oceanos tornou-se mais uma ameaça preocupante para a humanidade. Recentemente assisti a um vídeo no qual o fotógrafo Manuel Maqueda, fundador do sítio Elplasticomata.com, narra sua luta contra nosso novo inimigo. Esse esforço começou no atol de Midway, área insular controlada pelos Estados Unidos no norte do Oceano Pacífico. O antigo paraíso oceânico acha-se impactado pelas mortes de inúmeros albatrozes, aves típicas da região, por ingerirem plásticos de toda ordem. Manuel diz que nunca imaginaria, numa região tão distante como aquela, encontrar centenas de aves mortas de fome pela impossibilidade de se alimentarem normalmente.

Iniciando uma investigação particular, ao abrir os cadáveres de inúmeros albatrozes, ele achou dezenas de tampas de plástico e pedaços do mesmo material, de todas as cores e tipos, incluindo-se até isqueiros, em seus pequenos estômagos, impedindo-os de se alimentarem. As aves, atraídas pelas cores do material e imaginando-as como comida, engolem esses objetos. À medida que o fazem, obstruem toda e qualquer passagem de alimento, morrendo em seguida, por total inanição. Uma das fotografias registradas por Manuel mostra inclusive uma mãe albatroz alimentando um filhote com tampas plásticas, levando-o também à morte. Assim, a sobrevivência das aves na região está absolutamente comprometida, pela presença de plástico naquela parte remota do Pacífico.

Segundo estudos desenvolvidos por biólogos, 90% das aves marinhas estão consumindo o material, como, também, milhares de mamíferos e tartarugas nos demais oceanos. O homem continua a depredar o planeta, matando muitas espécies e gerando para si mesmo, num futuro próximo, com a multiplicação do microplástico engolido pelos peixes, problemas ainda mais sérios.

Quanto ao aumento exponencial da poluição por microplásticos nos últimos 50 anos, pesquisadores publicaram artigo na famosa revista Nature, em fevereiro passado, onde afirmam que esse material se infiltrou em todos os pontos do planeta, até mesmo nas regiões mais isoladas. Os microplásticos presentes no corpo atingem órgãos como pulmões, rins e até o cérebro, levando os cientistas a estudar os efeitos dessa presença na saúde humana. No caso do cérebro, um novo estudo anunciado pelos pesquisadores detectou uma tendência crescente de micro e nanoplásticos no tecido cerebral de dezenas de casos de post-mortem, ocorridos entre 1997 e 2024. As minúsculas partículas têm sido localizadas também em amostras de fígado, pulmões e rins.

Os microplásticos também foram encontrados no sangue, sêmen, leite materno, placentas e medula óssea, alertam os estudos. Embora seu impacto na saúde humana seja um mistério, os microplásticos têm sido associados a derrames e ataques cardíacos. No caso das pessoas com demência, detectou-se que a concentração desse material era cerca de seis vezes maior no cérebro. Assim, gradativamente , com a invasão oceânica pelo absurdo crescimento dos plásticos e microplásticos, comprometemos o futuro de nossa espécie, principalmente o das futuras gerações. Que Deus nos proteja!