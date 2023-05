O Plano Diretor Participativo e o desenvolvimento da cidade

O Plano Diretor é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Esse plano representa um importante instrumento de planejamento urbano, que visa orientar o crescimento ordenado dos Municípios, garantindo o acesso aos serviços públicos, a qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

Como titular da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor), acompanho de perto todo o processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor) e posso afirmar que a participação popular tem sido um elemento chave nesse processo. Afinal, é a partir do envolvimento da população que podemos construir uma cidade mais justa e democrática.

A participação popular no processo de revisão do PDPFor está sendo intensa e diversa, com a realização de consultas populares e debates temáticos. Essa participação está sendo fundamental para garantir a representatividade das diferentes demandas da população, como a manutenção de espaços verdes, a mobilidade urbana, ou acesso à moradia e desenvolvimento social.

Dessa forma, o Plano Diretor Participativo de Fortaleza representa um avanço na construção de uma cidade mais democrática e justa. Esse tema é importante para uma cidade por vários motivos.

Em primeiro lugar, o PDPFor traz um conjunto de diretrizes e normas para o uso e ocupação do solo, garantindo sustentabilidade do espaço urbano e a preservação do meio ambiente. Em segundo lugar, o plano também tem como objetivo orientar a implantação dos serviços públicos essenciais como equipamentos de saúde e educação.

Lembrando a todos que o Plano Diretor Participativo de Fortaleza também busca promover o desenvolvimento econômico da cidade, com a criação de oportunidades de trabalho e investimentos integrados, gerando renda e desenvolvimento para a população.

Por isso, é fundamental que a população continue engajada e participando desse processo, seja participando presencialmente das reuniões ou através da Plataforma Virtual (planodiretor.fortaleza.ce.gov.br), para que possamos construir uma cidade cada vez melhor para todos os seus habitantes. Juntos, podemos fazer de Fortaleza uma cidade ainda mais bonita, justa e feliz para todos!

Manuela Nogueira é titular da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor)