O planejamento sucessório nas empresas familiares

Segundo o IBGE, cerca de 90% das nossas empresas têm perfil familiar. Mesmo entre as listadas na B3, algumas ainda recebem influência de um grupo familiar. Conforme estudos a maioria dessas empresas não sobrevive à passagem para a segunda geração, enquanto apenas um percentual baixíssimo sobrevive a mais de uma sucessão. Esse resultado pode se dever a diversos fatores relacionados ao mercado, aos conflitos familiares ou à inabilidade/desinteresse dos sucessores na gestão do tipo de negócio.

Como são reguladas pelo direito sucessório e sofrem influência do Direito de Família, os dois ramos devem ser considerados na sua gestão a fim de evitar prejuízos na hipótese de partilha por divórcio ou herança. Tocante à Sucessão, poucas delas possuem um plano para a sucessão dos sócios, com os instrumentos necessários à sua efetivação. Não raro, confundem-se os conceitos de propriedade e gestão, dificultando a compreensão de que a propriedade de quotas/ações não implica a inexorável participação na administração e de que existem mecanismos para proteger os direitos do sócio não administrador.

Arranjos envolvendo holdings, separação entre patrimônio e atividade, acordos de sócios, escolha adequada do tipo societário e ajuste no regime de bens para os sócios casados podem evitar um eventual conflito familiar. Associados a um bom protocolo familiar, estabelecerão um caminho a seguir em caso de falecimento ou incapacidade do fundador/controlador. Embora o Direito Societário ofereça flexibilidade para a disposição patrimonial, é refreado pelas normas de ordem pública do Direito de Família e das Sucessões e por esta razão, recomenda-se aos sócios um planejamento sucessório responsável e coerente com a sua realidade familiar e empresária.

Decisão recente do DREI confirmou a legalidade de cláusula sobre a venda automática de cotas do sócio falecido ao remanescente, determinando o registro na Junta sem alvará judicial ou escritura de partilha. A solução, porém, deve dialogar com o direito das sucessões sob pena de não vingar e apenas acirrar conflitos.

Joyceane Bezerra de Menezes é professora da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará | Uinie Caminha é professora da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará