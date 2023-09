O pêndulo do tempo

Uma vida e muitas lutas. Ora, como empresário de algodão, ora como político ou representante de entidades de classe. Marcas de uma trajetória registrada em vários artigos para jornais do Ceará - principalmente, O Diário do Nordeste - ou nos inúmeros discursos que proferiu como político ou dirigente da Fiec, no Crato/Cariri. Humberto Mendonça selecionou alguns destes artigos e discursos no livro "As Lições do Tempo e Minhas Paixões".

Em 2005, às 19 horas, do dia 7 de dezembro, publiquei o meu primeiro livro: “As Lições do Tempo e Minhas Paixões”, lançado, solenemente, no auditório da FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) presidida pelo Dr. Jorge Parente, presidente na época. A apresentação daquela obra foi feita pelo notável intelectual cearense Rodolfo Espínola, com um monumental texto, o qual abaixo transcreverei. Aproveito a oportunidade para informar, aos meus leitores e amigos, que estou organizando a publicação de um segundo livro de minha autoria (ainda sem título). Este enfeixará um pouco da minha participação, nos últimos dezoito anos, como articulista nos jornais cearenses.

Leia agora, o que escreveu Rodolfo Espínola sobre o meu livro citado acima:

Inicialmente, Humberto pensou em um outro título para o seu livro: "Resgatando a Verdade". Mas logo percebeu que não existe apenas uma verdade, mas sim muitas, dependendo da conjuntura política, social ou econômica de cada época. Ao mesmo tempo, a "verdade" é fugidia, ninguém consegue, afinal, recuperar o passado em toda a sua complexidade. Preferiu "As Lições do Tempo". Vivências acumuladas durante mais de 40 anos de trabalho e espelhadas em seus artigos.

Humberto Mendonça, 83 anos, sabe do que fala, unindo o presente ao passado em um discurso claro e direto.

- O processo político hoje é totalmente diferente. Mas não evoluiu para melhor, não. Nos anos 40 ou 50 os homens de bem de determinada comunidade eram escolhidos para exercerem cargos políticos. Exerciam a política com dignidade e humanidade. Hoje, não. Vejo a política quase como uma contravenção.

Saudades do passado? Talvez. Quando menino, em Brejo Santo, onde nasceu, Humberto já se metia com a política. Era tempo da queda de Getúlio, da democratização do País, da campanha entre o general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes.

- Faça uma comparação com a nossa representação de hoje e a dos anos 40/50. Nos três níveis: Federal, Estadual e Municipal. As mudanças, tão propaladas, nunca existiram. E, quando existiram, foram para pior. Guardando, logicamente, raríssimas exceções. Todas essas questões, comparações e análises faço em meus artigos. Mudaram os métodos, mas os objetivos das velhas oligarquias ainda predominam no Nordeste.

E o Nordeste foi a maior preocupação de Humberto Mendonça. Quando exercia a presidência da Associação Comercial do Crato, em 82, ele promoveu uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, oportunidade em que fez um duro discurso sobre o descaso das políticas públicas do governo com relação ao Nordeste. Muitas lutas, Humberto travou também quando assumiu a vice-prefeitura do Crato, pelo PDT, ou quando concorreu à Prefeitura daquela cidade. Lutas que, felizmente, foram registradas, durante 30 anos, em artigos nos jornais cearenses. "Quando tive poder, nunca perdi uma única oportunidade de denunciar o descaso com que sempre foi tratado o Nordeste. Descaso que, infelizmente, se prolonga até hoje".

Um dos artigos de Humberto de maior repercussão não foi na seara da política, mas sim da economia. E diz respeito a um assunto que conhece de perto: o algodão, ou seja, o "ouro branco do Nordeste". Na sua argumentação, Humberto defende que não foi a praga do bicudo que pôs fim aos algodoais do Nordeste, mas sim uma política perversa posta em prática pelo então ministro Delfim Netto aliado à indústria têxtil. Simplesmente, o ministro proibiu os empresários do setor de exportarem o produto. O pretexto era que faltaria matéria-prima para a indústria têxtil. Uma falácia, segundo Humberto. Com isso, o preço do algodão despencou inicialmente em 50 porcento. "Os empresários da indústria têxtil compravam nosso algodão a preço de banana diante da grande produção". O bicudo, segundo Humberto, é uma outra história. Mas o fato é que a desastrada política de Delfim Netto levou os produtores do "ouro branco" à falência. Produção jamais recuperada no Nordeste.

O livro de Humberto Mendonça também fala de amenidades, entre elas, o Rotary Clube, entidade da qual participou durante 60 anos, do seu clube do coração - o Fluminense e de Luís Gonzaga - o mestre Lua, o que acrescenta no nome do livro “As Lições do Tempo e Minhas Paixões”.

