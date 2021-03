O Pecém é fundamental e essencial

O transporte marítimo é fundamental. É através dele que insumos essenciais chegam e são distribuídos regionalmente e nacionalmente, tendo um ambiente de negócios para os importadores. Dessa forma, celebrar os 19 anos de existência do Complexo do Pecém é celebrar o avanço e as oportunidades geradas no estado do Ceará.

O Complexo abriga várias empresas que vão desde companhias locais a multinacionais. Todas contam com um só objetivo: fazer as movimentações acontecerem com segurança, produtividade e respeito ao meio ambiente.

A quantidade de movimentações ano a ano são sempre superadas com aumento de diversidade de cargas. Exemplo disso é o PIB de São Gonçalo do Amarante, cidade que sedia o Porto do Pecém, ser o maior do Ceará atualmente. Inclusive, desde 2018 o porto de Rotterdam se tornou parceiro do Pecém e compartilha experiência internacional em operações portuárias.

Os berços do Complexo contam com estruturas para lidar com cargas e operações diversificadas. Movimentações em contêineres, produtos siderúrgicos, carga eólicas e granéis sólidos, por exemplo, são realizadas diariamente.

Uma das movimentações que completam o case de sucesso do funcionamento do Porto são as importações e exportações de componentes eólicos provenientes do parque eólico do Ceará, que se especializou na produção de pás eólicas para os principais fabricantes mundiais. Inclusive, a Tecer Terminais, uma das empresas que fazem o braço operacional do Complexo, conta com a expertise de adaptar os navios para conseguirem transportar inúmeras cargas diferentes.

Vale lembrar que o Complexo não parou nenhum só dia desde o início da pandemia atual. O Pecém foi e é responsável por garantir o abastecimento de insumos regionais e nacionais para vários setores como o de construção civil, alimentício e o de saúde.

Neste primeiro bimestre de 2021 o Porto acabou de somar a maior movimentação de cargas dos últimos quatro anos (três milhões). São números como esse que mostram como o papel do Porto do Pecém é de protagonista para garantir que a roda da economia do estado não pare de girar. Muito já foi feito ao longo dos últimos dezenove anos, mas certamente muito ainda virá.

Carlos Alberto Alves

Gerente comercial