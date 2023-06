O Papel Vital da Logística: Impulsionando o Desenvolvimento do Ceará

No dia 6 de junho, celebramos o Dia da Logística, uma data importante para reconhecermos a importância desta área fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Ceará e do mundo. A logística desempenha um papel vital na movimentação eficiente de bens, serviços e informações, conectando pessoas e mercados, impulsionando o comércio e proporcionando um ambiente propício para o crescimento sustentável.

O Ceará está localizado em uma posição geográfica privilegiada e oferece uma infraestrutura logística de alto padrão que atrai investimentos e impulsiona a economia local. A Termaco Logística, impulsionada pela expansão do setor, investiu cerca de R$ 3 milhões em ampliação de filiais, R$ 2,5 milhões em tecnologia e mais R$ 7 milhões em renovação de frota e compra de equipamentos. São 65 mil m2 em 20 pontos.

A logística é um setor multifacetado, envolvendo transporte, armazenagem, distribuição, gerenciamento de cadeia de suprimentos, entre outros aspectos. É através dessa complexa rede de operações que os produtos chegam aos consumidores finais, em qualquer parte do mundo. Sem uma logística eficiente, a cadeia de suprimentos seria incapaz de atender à demanda crescente e os negócios não seriam capazes de se expandir e competir em escala global.

A logística também contribui para o desenvolvimento sustentável. Uma gestão eficiente de transporte e armazenagem pode reduzir o desperdício de recursos, minimizar as emissões de carbono e promover a utilização de energias renováveis. Além disso, a logística inteligente e estrategicamente planejada pode diminuir os custos operacionais e melhorar a eficiência, tornando as empresas mais competitivas e reduzindo o impacto ambiental.

No cenário global, a logística se tornou ainda mais relevante durante a pandemia da COVID-19. A distribuição de vacinas e de suprimentos médicos exigiu uma logística ágil e eficiente para garantir que esses recursos chegassem a todos os cantos do mundo. A capacidade de resposta rápida e eficaz da logística desempenhou um papel crucial na mitigação dos impactos da pandemia e na recuperação econômica.

Por fim, o Dia da Logística é uma oportunidade para refletirmos sobre a importância vital desta área para o Ceará e para o mundo. A logística impulsiona o desenvolvimento econômico, conecta mercados e impulsiona o comércio global, exercendo um papel estratégico na construção de um futuro próspero e sustentável.

André Arruda é diretor de Operações Gerais da Termaco Logística