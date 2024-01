O papel do exercício físico na saúde mental

A organização mundial de saúde (OMS) alerta que a falta de atividade física pode levar cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo a desenvolverem doenças crônicas, como câncer, diabete ou hipertensão, além de depressão, até 2030. O mundo digital ajudou a desenvolver hábitos sedentários que tornaram as pessoas mais inativas e propícias ao sedentarismo. Assim, é inegável que a prática regular de atividade física tem um papel importante na manutenção da saúde e combate ao sedentarismo e depressão.



A princípio, diminuir o sedentarismo e aumentar o tempo de exercício físico são duas formas de reduzir o risco de depressão e outros transtornos mentais. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. O estilo de vida ocioso da população vem aumentando com uso e auxílio cada vez maior das tecnologias (computador, smartphones, tablets), reduzindo os momentos de lazer com práticas de atividades físicas de forma significativa. Logo, a falta de exercícios não é mais apenas um problema estético, mas um grave problema de saúde pública, causando 2 milhões de mortes a cada ano.



Além disso, o exercício físico tem um papel importante para o tratamento de depressão. Descobertas de pesquisas recentes mostram que exercícios como caminhar, correr ou andar de bicicleta são essenciais para manter a função nervosa saudável, mesmo com a idade mais avançada. Assim, o condicionamento físico se encontra positivamente ligado à saúde mental e ao bem-estar.



Portanto, é notório que a falta de atividade física interfere na saúde mental das pessoas. Para isso é preciso que os sistemas públicos de saúde e educação elaborem políticas públicas que incentivem a prática de atividade física. Com isso, será possível gradativamente reduzir os impactos do sedentarismo na saúde mental da população.

Juliana Osório é coordenadora do curso de Educação Física da Estácio Ceará