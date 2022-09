O papel do Ceará para a segurança alimentar do País

A queda da produção de fertilizantes nitrogenados da Europa, devido à crise energética no continente, tem sido motivo de preocupação não apenas para os produtores brasileiros que vêem seus custos subirem, mas para os países que dependem dos alimentos produzidos pelo agronegócio brasileiro. O recente aumento do preço desse insumo vem pressionando toda a cadeia agropecuária, impactando diretamente a oferta de alimentos.

Hoje, a produção de fertilizantes do Brasil representa menos de 20% da demanda nacional, segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). E, se não forem realizados novos investimentos no setor, ou o produtor repassa o aumento dos custos para o preço dos alimentos ou reduz o uso do insumo, diminuindo a produtividade de suas áreas e gerando risco alimentar.

Após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quase 70% da produção de fertilizantes da Europa foi suspensa. Isso nos mostrou que o Brasil não pode continuar sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo e o maior importador de fertilizantes, enquanto temos em nosso território minerais necessários para a produção desse insumo básico para a produção agrícola.

O desenvolvimento do agronegócio brasileiro depende diretamente de investimentos em fertilizantes nacionais. E, diante desse contexto, o Ceará pode desempenhar um importante papel para reduzir a dependência externa, já que o Estado conta com um dos maiores projetos já visto na história.

O Projeto Santa Quitéria, no município de mesmo nome, deverá ser determinante para ajudar a ampliar a produção brasileira de fertilizantes. A expectativa é de que o projeto possa produzir mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados e 220 mil toneladas de fosfato bicálcico, que servirão para alimentação animal. Além do desenvolvimento para o Estado, o projeto tem potencial para fomentar o agronegócio cearense e brasileiro e dar maior segurança alimentar a todos nós.

Amílcar Silveira é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec)