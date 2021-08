O papel de cada um

Quando me refiro à palavra “problemas”, não penso em situações complexas, desafiadoras, difíceis de serem consertadas ou melhoradas. Imagino circunstâncias nas quais, se todos os indivíduos participassem ativamente, teriam, como via de consequência, o benefício coletivo, o bem-estar, a melhoria das condições e da qualidade de vida para todo o conjunto da população.

Penso, por exemplo, na disposição que cada pessoa poderia ter para contribuir na melhoria das condições de limpeza da cidade. Se cada um tivesse um mínimo de atenção para não sujar as ruas com embalagens, papel e outros tipos de lixo desnecessário, teríamos certamente uma Fortaleza bem mais limpa.

Se os cidadãos, ao consumirem quaisquer alimentos nas vias públicas, tivessem a básica consciência de jogarem “o lixo no lixo”, colocando as embalagens nas cestas de lixo existentes em praças e outros logradouros públicos, já seria uma excelente contribuição. A cidade tornar-se-ia mais bela, sem o triste espetáculo de calçadas repletas de entulho de construção ou de lixo à mostra, atraindo insetos e desnudando a falta de educação de seus moradores.

Creio que os cuidados com a limpeza são elementares e nem precisam ser aprendidos na escola. Já no seio familiar, os pais, na maioria das vezes, procuram ensinar aos filhos as primárias noções de higiene, de como lavar as mãos ou jogar o lixo nos lugares adequados. Porém, muitos parecem desprezar, desaprender ou, na pior das hipóteses, ignorar esse aprendizado tão simples, mas tão necessário à boa convivência coletiva, à própria manutenção da saúde de todos!