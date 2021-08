O papel da juventude e os principais desafios dos próximos anos

Legenda: Deputada estadual do Ceará Erika Amorim Foto: Arquivo pessoal

Estamos em agosto, reconhecido nacionalmente como Mês da Juventude, diante do transcurso da data que celebra este grupo social, dia 12. Nossos jovens têm merecido atenção especial. No ano passado, o País alcançou o recorde alarmante de 29,33% na taxa de jovens entre 15 e 29 anos que nem trabalham e nem estudam, conhecidos como "nem-nem". Na realidade do nosso estado, a taxa de desocupação desses jovens foi ainda maior: alcançou 37,19% no segundo trimestre de 2020. Já no ano anterior, em 2019, a média dos nem-nem ficou em 28,76%.

Os números são de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Entendemos que esse aumento pode levar a consequências ainda piores na vida adulta, comprometendo a atuação no mercado de trabalho e os salários desses profissionais por toda sua trajetória.

Todas as políticas públicas direcionadas aos jovens são bem-vindas, sobretudo nesse contexto. Desde a educação ao incentivo a práticas culturais e esportivas. Nesse momento de retomada, precisamos dar suporte a assistentes sociais, psicólogos, educadores e demais agentes sociais para garantir melhor acolhimento aos nossos adolescentes e jovens, principalmente aqueles em maior situação de vulnerabilidade social.

Enquanto legisladores, nós seguimos lutando pela ampliação da rede de assistência psicossocial do Estado. O Governo do Ceará tem, ainda, feito um investimento histórico no esporte como recurso fundamental de transformação social para a nossa juventude.

Até agora, o Ceará conta com 217 areninhas em funcionamento, sendo 131 delas no interior e outras 86 na capital, em parceria com a Prefeitura. O projeto Virando o Jogo tem sido outra ferramenta de suporte para nossos jovens. A iniciativa usa a ciência para ajudar em ações sociais como o combate à evasão escolar, o incentivo ao retorno de alunos que abandonaram o ensino fundamental ou médio e o estímulo à profissionalização e ao empreendedorismo dos jovens que terminaram o ensino médio.

A juventude do nosso País pede urgência e esse é o momento de nos alinharmos pelo retorno da mobilização juvenil no desenvolvimento do nosso Ceará e do nosso Brasil!

Érika Amorim

Deputada Estadual