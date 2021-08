O país dos golpistas

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Como se não bastassem as agruras que vivemos diariamente, num país abalado por mais de 500 mil mortes de uma pandemia difícil de vencer e de tantas outras dificuldades econômicas e sociais, um problema tornou-se frequente na vida dos brasileiros. Trata-se da infinita capacidade que têm estelionatários e vigaristas, criando golpes variados com o único fim de extorquir os bolsos das pessoas de bem.

Não é de hoje que as estratégias criadas pelos criminosos para iludirem a boa fé das pessoas são novidade. Até se consultarmos obras literárias clássicas, encontraremos muitos personagens caracterizados por sobreviverem à custa de embair, de burlar a honestidade dos cidadãos honrados.

Um exemplo seria “O Vigarista” (1857), de Herman Melville (1819-1891), escritor norte-americano e consagrado autor do clássico “Moby Dick” (1851), mas muitos outros poderiam ser aqui citados.

Mas, deixando a literatura e voltando ao assunto, com o tempo e o avanço natural da tecnologia, das facilidades que foram criadas para resolver problemas cotidianos da população, os golpistas foram, da mesma maneira, se aperfeiçoando em suas, digamos, habilidades.

Nas últimas décadas, com os avanços da internet, o surgimento das redes sociais e o autoatendimento em bancos e outros estabelecimentos, as pessoas ficaram ainda mais expostas ao risco de golpes. Assim, idosos são vítimas de empréstimos consignados em folha, sem tê-los autorizado expressamente.

Desempregados, enganados pelo falso emprego, onde promessas de uma vaga lhes são oferecidas em troca do pagamento de taxas fictícias. Ou até mulheres de boa escolaridade e situação financeira caem nas malhas de “don juans” que surgem nas redes sociais, ostentando riqueza e oferecendo-lhes falsas promessas de casamento, enquanto sugam-lhes vultosos recursos financeiros.

Multiplicam-se as formas usadas por esses criminosos, valendo-se do logro sobre seus semelhantes, desafiando até mesmo as autoridades policiais. Se usassem suas inteligências para o bem, certamente a sociedade muito ganharia. É mais uma, entre tantas tragédias que todos enfrentamos.

Gilson Barbosa

Jornalista