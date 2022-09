O País diante das eleições

Já se aproxima a data do pleito que vem mobilizando o País inteiro, numa articulação entre todas as agremiações partidárias, cada qual apoiando os respectivos candidatos, deixando explícita a preocupação com a performance nos debates sucessivos, num esforço para externar as qualidades dos pleiteantes, predispostos a expor aquilo que se tornará realidade numa futura gestão, após confronto que exigirá a divulgação de méritos daqueles que deverão ser guindados à chefia de nossa Nação, bem assim das Unidades Federadas.

As pesquisas variam logo após os debates ao vivo, quando os concorrentes buscam capitalizar mais adeptos, numa computação que os institutos especializados se empenham para anunciar quem mais se acha qualificado para alçar-se à Presidência da República e aos Governos Estaduais, igualmente, os que serão eleitos para compor o Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas.

Os programas televisivos e radiofônicos, além dos comícios, continuarão a ser instrumentos indispensáveis de campanha, já que leva o candidato mais próximo daqueles que, diante dos palanques, ouvem os futuros senadores, deputados federais e estaduais, a serem definidos em escrutínio que também escolherá os próximos governantes do País, dos Estados e do Distrito Federal, todos enfrentando confrontos acirrados, visando garantir a preferência para a sigla que os mesmos estão filiados, nos termos da legislação vigente.

Os maiores espaços dos noticiários são destinados àqueles que disputam o Poder Executivo federal, galvanizando as atenções de alguns milhares de expectadores, que tendem a direcionar o voto para aqueles que ensejam maior confiança, independentemente da legenda.

Com proximidade da reta final a tensão dos mais entusiastas se acelera, sobretudo quando os pesquisadores apontam os prognósticos sobre os que poderão ser escolhidos na decisão urnística.

Intensifica-se, na véspera, a expectativa dos que vivenciarão o veredicto das urnas, num “salve-se quem puder”, até o despontar dos privilegiados com os loiros da vitória, quando o maior triunfante será o nosso regime democrático.

Que Deus ilumine os eleitos, para que promovam a paz e o desenvolvimento nacionais.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte