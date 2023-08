O Pagamento dos Honorários Advocatícios é Justo e Legítimo na Luta pelos Precatórios do Fundef

A segunda parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) foi depositada na conta dos professores com vínculo com o Estado do Ceará, no dia 1º de agosto. Essa conquista é resultado de uma ação empreendida pelo Sindicato Apeoc em conjunto com o Estado do Ceará, num embate judicial em face da União, que culminou no reconhecimento de diferenças históricas a serem recompostas em repasses devidos inicialmente à educação, mas em seguida, parcela desse montante (60%), ao magistério, numa reconhecida tese da subvinculação de aplicação desses recursos, defendida pelo escritório Aldairton Carvalho, antes mesmo da promulgação da EC 114 que tratou do tema em nível constitucional, diga-se de passagem, também resultado de articulação jurídica e política do citado escritório com o sindicato Apeoc e a Frente Norte Nordeste defesa da Educação, presidida pelo prof. Anízio Melo.

Frente ao impasse quanto aos honorários advocatícios, cobrados pela banca contratada pelo Sindicato Apeoc, é importante compreender o contexto para entender a justiça dessa remuneração.

O escritório Aldairton Carvalho Sociedade de Advogados desempenhou papel fundamental nessa batalha pelos precatórios do Fundef. Além do peticionamento e despachos para impulsionar a geração do precatório, no âmbito do STF, o ajuizamento de ação própria na justiça cearense, que resultou no acordo judicial que beneficiou toda a categoria, inclusive com a não incidência de imposto de renda e demais descontos, sendo o Estado do Ceará, pioneiro no Brasil, no pagamento e repasse integral do montante devido aos professores da rede estadual de ensino. Foram petições, recursos, atuação junto a órgãos de controle e ao parlamento, tempo e esforços consideráveis, de longos anos, para alcançar esse resultado favorável a toda a categoria, independentemente de filiação sindical.

A recente decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de suspender a recomendação do Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre o tema foi acertada. Os honorários advocatícios são respaldados pela Lei n. 8.906/94, sendo uma remuneração justa e reconhecida para os advogados que prestaram serviços. O MP não tem legitimidade para interferir nesse aspecto, numa relação privada.

Todos os professores que estiveram na ativa entre agosto de 1998 e dezembro de 2006 têm direito aos precatórios do Fundef, independentemente de filiação sindical. Portanto, a atuação do escritório de advocacia beneficiou toda a categoria.

Os professores que receberem os valores, inclusive aqueles que não assinaram os contratos, devem honrar o pagamento dos honorários, conforme estabelecido em lei. O reconhecimento desse trabalho é essencial, pois os advogados lutaram em benefício de todos e continuam lutando, para gerar outro precatório, em relação a uma montante ainda não reconhecido pela União.

Os valores dos honorários foram estabelecidos de acordo com os contratos assinados com a entidade sindical e os professores, conforme orientações da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O pagamento é obrigatório para os beneficiários da ação, e a Lei n. 8.906/94 é clara ao determinar esse reconhecimento aos advogados.

A conquista dos precatórios do Fundef representa uma vitória para a educação cearense, e os professores têm o direito de receber o que lhes é devido. Da mesma forma, os advogados merecem a remuneração pelo trabalho realizado, cuja dedicação continua sem cessar para trazer mais benefícios ainda para a categoria.

Somente com justiça e respeito a todos os envolvidos poderemos construir um futuro melhor para a educação em nosso Estado.