O padre e o obscurantismo na Terra da Luz

Legenda: Jonael Pontes é pesquisador da UFC Foto: Arquivo pessoal

Recentemente, em Fortaleza, o padre Lino Allegri sofreu ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A hostilização se originou a partir de uma crítica à gestão da pandemia por parte do governo – a violência verbal empregada na investida dos “bolsonaristas” foi tanta que levou o religioso a solicitar apoio ao Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos.

O cerne da opinião do padre foi, especificamente, o “descaso com a vacina e a pandemia”. Na homilia, citou os mais de quinhentos mil mortos e a falta de vacinas. Problematização que deveria ser comum a todos os brasileiros que possuam a mínima empatia (ainda mais aos cristãos).

Há, sem dúvidas, polarização no Brasil quando o foco é o campo político, não se encerrando nele, pois todas as esferas da vida social estão impregnadas de igual modo. Processo recorrente e que se modifica com a alternância de poderes.

A questão é: parece que estamos vivendo em um reino absolutista, onde pessoas se sentem legitimadas em agir de modo virulento em defesa de um déspota. A ele não podem ser direcionadas críticas, questionamentos ou insatisfações oriundas de suas péssimas decisões políticas.

Não há contradição no fato de cristãos participarem do debate público sobre governos. Os próprios textos bíblicos reconhecem essa possibilidade. De Jesus de Nazaré a Paulo de Tarso, a instituição política é reconhecida como uma necessidade (algumas vezes, divina).

As escrituras também apresentam diretrizes para questionar o poder político. No capítulo 18 do livro do Apocalipse é possível encontrar denunciação da arrogância do poder político, quando este se converte tirano, tornando a luta contra o Estado necessária.

O fato ocorrido na Paróquia Nossa Senhora da Paz evidencia a falta de respeito e civilidade. Invadir uma sacristia para atacar um sacerdote idoso não é tolerável e tampouco se alinha a valores de uma sociedade democrática.

A fé se alimenta de convicções, se fundamenta naquilo que se acredita, por isso, é preciso estar atento e levar em consideração a legitimidade daquilo que o poder político reivindica, reconhecendo o momento em que o poder transgride o mandato colocando em perigo o bem comum.

Jonael Pontes

Sociólogo