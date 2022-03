O outro lado da questão

A defesa da paz e a condenação da guerra sempre será a premissa defendida por todos nós. Mas, no ambiente complicado da geopolítica internacional, diante da possibilidade de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é preciso que se diga algo oculto por boa parte da mídia. Diga-se, por exemplo, que, desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, e da extinção do Pacto de Varsóvia (1955-1991), após a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos ampliaram o raio de ação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) pela Europa.

Nesse processo, cada vez mais veloz em direção ao leste do continente, os aliados da organização , fundada em 1949, em Washington, saltaram dos 12 fundadores para os atuais 30, incluídos aí nações que, por décadas, foram satélites da União Soviética. Diante da expansão estratégica da aliança ocidental, fomentada pelos norte-americanos, a Rússia não deseja, sob hipótese nenhuma, que a Ucrânia , independente desde 1991, adira à OTAN. Tal fato é visto, com razão, como uma ameaça à segurança da nação russa, pois, caso a Ucrânia venha a integrar a OTAN, bases militares ucranianas na fronteira com a Rússia passariam a constituir um sério risco às fronteiras daquele extenso país.

Infelizmente a mídia internacional não expõe as coisas devidamente. Martela somente a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas vergonhosamente omite argumentos defendidos pelo governo do presidente Vladimir Putin. A Ucrânia, por exemplo, ainda possui tecnologias nucleares soviéticas e meios de disparo de tais armas, incluindo a aviação, bem como mísseis táticos operacionais Tochka-U, também de design soviético.

Putin tem razão ao dizer que é apenas questão de tempo, para a Ucrânia, criar as próprias armas nucleares. Há outras razões de natureza militar, política e econômica para que a Rússia lute por sua proteção. Em 1962, no auge da crise dos mísseis em Cuba, os EUA também não queriam armamentos soviéticos na vizinhança de seu território. Por que, agora, a Rússia se calaria diante de semelhante ameaça por parte da OTAN? Que se pense também no outro lado da questão.

Gilson Barbosa é jornalista