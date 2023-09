O ouro brilhante da Sereia

Noite de sexta-feira,22 de outubro deste 2023, o Teatro José de Alencar esteve pleno de personalidades e da sociedade cearense.

O espaço criado em homenagem ao maior escritor cearense estava bonito, engalanado e com iluminação difusa. Havia ali o cuidado dos que fazem o Grupo Edson Queiroz, do essencial ao mínimo.

Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Administrativo do GEQ, recebia a todos no portal principal do TJA. O saguão de espera, lotado de gente em trajos adequados que se encaminhava para todos os andares e assentos.

Essa era a quinquagésima primeira vez em que acontecia essa solenidade.

Nessa noite eram homenageados Regina Barbosa, Camilo Santana, Ednardo e José Roberto Nogueira. Méritos incontestáveis.

A Camerata da Unifor dava o tom melódico, apresentadores descreviam os méritos de cada um, Camilo Santana foi o porta-voz dos agraciados e Igor Queiroz Barroso, falou pelo GEQ.

O prefeito Sarto e o governador Elmano estavam no palco.

Após a solenidade, os quatro sereiados ficaram em nichos nos jardins adornados por Burle Marx para receber as congratulações.

Eram tantas as pessoas a cumprimentar os agalardoados que não pude cumprimentar a todos.

Faço-o agora. Parabéns a cada um e, em especial ao Grupo Edson Queiroz pela sobriedade do evento, sem deixar de ser belo, acolhedor e festivo.

João Soares Neto, ABI, ACL e Instituto do Ceará