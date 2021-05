O ódio de Guedes

Legenda: Educador e sociólogo Foto: Arquivo pessoal

Na primeira década do séc. XXI, o Brasil passou por um crescimento econômico que, observando a série histórica, desde 1962, não tem nada de tão colossal, como advogam alguns, mais imbuídos de paixão partidária do que de razão científica. No entanto, o que diferencia 2003 a 2015 não são os números do PIB. Na verdade, o que se deve atentar é à distribuição de riquezas dentro desse crescimento.

Nos anos de Ditadura, havia a ideia de “crescer para distribuir”. Além disso, havia os incentivos ao crédito para as classes média e alta, bem como o achatamento salarial de classes subalternas, fazendo com que uma imensa massa de serviçais a baixo custo servissem às classes média e alta.

No primeiro decênio do século XXI, a lógica de incentivos foi oposta: os governos petistas foram os primeiros, em muito tempo, a incluir uma grande parcela de brasileiros no consumo de bens duráveis, através de políticas públicas de transferência de renda, incentivo ao crédito e aumento real do salário-mínimo, resultado de anos de luta da classe trabalhadora. Ademais, foi nesse período que muitas das políticas públicas de incentivo à educação técnica e superior foram implementadas.

O resultado dessa mudança de paradigma fez com que o Brasil saísse de 3º país mais desigual do mundo no fim do século XX para 14º no fim do ciclo petista.

Não há espaço em um artigo para refletir sobre os efeitos na psiquê de nossa classe média alta em relação ao fato de que aqueles que antes eram submetidos a salários baixíssimos, falta de direitos básicos e falta de acesso à educação agora se sentam nas mesmas carteiras de universidades, chegam de veículo próprio aos seus empregos e exigem direitos que antes não exigiam.

No entanto, podemos deixar o discurso emblemático do ministro Paulo Guedes que traduz o ressentimento dessas classes: sobre a maior oportunidade que a classe C teve de fazer um nível superior, o ministro mencionou que “até o filho do porteiro” dele, que tirou zero no vestibular (evidentemente um exagero), conseguiu o FIES.

No fim, tudo se resume à frase do célebre geógrafo Milton Santos, ao escancarar o elitismo de nossa classe média, que atrapalha o progresso do país: “O Brasil jamais teve cidadãos; nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios, e os pobres não têm direitos; não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve”.

Igor Mascarenhas

Educador e sociólogo