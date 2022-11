O novo Governo e o empreendedorismo

Conheço um especialista em mercado financeiro que diz que a maior armadilha para os operadores de Bolsa amadores é achar que não estão trabalhando quando ficam apenas olhando para a tela sem investir. É nesse momento, quando precisam provar a si mesmos que estão trabalhando, quando provocam os maiores prejuízos. O operador experiente sabe que seu trabalho consiste em não fazer nada boa parte do tempo, guardando-se para os ventos positivos.

A máxima vale para empreendedores e gestores de negócios.



A gestão da Economia e o perfil do Ministro escolhido para a pasta determinarão o ambiente de negócios futuro. Por exemplo, podemos ter anos com inflação controlada e juros altos, um Governo apertando o próprio cinto e reduzindo gastos em nome do equilíbrio das contas públicas, a chamada responsabilidade fiscal. Ou então ele pode optar por abrir as torneiras, realizar obras públicas, aumentar benefícios sociais, transferindo renda para o setor privado e para a população. O gasto público elevado sempre traz alguns meses de bonança. As pessoas têm mais dinheiro para gastar, e se sentem alegres e otimistas. No entanto, manter as torneiras abertas exige endividar-se ou emitir dinheiro, levando à desvalorização da moeda e inflação.

Épocas de inflação alta são muito desanimadoras. O dinheiro perde poder de compra, as pessoas empobrecem. É por isso que, embora queiram gastar e trazer bonança, os Governos precisam trabalhar dentro de certo equilíbrio.



Por isso, é melhor esperar para fazer investimentos, contratações. O momento é mais de cortar custos, mantendo a estrutura enxuta, focar na sobrevivência mais que no crescimento. Em momentos como esse, ficar quieto e observar é o movimento estratégico mais acertado.

Silvina Ramal é mestre em Administração de Empresas pela PUC RJ