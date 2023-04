O novo aceno de Lula à China

Virtualmente recuperado da bloncopneumonia que o surpreendeu no final do passado mês, o presidente Lula da Silva deixou patenteado que o processo de intercâmbio entre Brasil e China se intensificará, num ritmo construtivo de entendimentos, com reflexos consequentes na venda de produtos que para lá exportamos, bem assim na aquisição de itens que brasileiros importam daquele gigante asiático, retomando uma parceria que esteve sob restrições nos últimos anos, agora, reatada com vistas a robustecer o nosso desenvolvimento e bem-estar social.

Enquanto isso, as articulações políticas prosseguem sem excessos, reunido correligionários com experiência e qualificações para compor um quadro impulsionador da programação elaborada por quem, agora, no seu terceiro mandato, tem como meta basilar concretizar projetos de larga monta, estimulando o crescimento dos estados e do próprio país, sob as vistas de um Parlamento atento e de uma opinião pública capaz de identificar medidas eficazes, sobretudo em prol dos segmentos mais vulneráveis.

O adiamento recente desse importante compromisso no exterior, será recompensado com a viagem iniciada nessa semana, ensejando a que o esperado encontro possa a estreitar laços político-comerciais entre as duas portentosas nações.

Com uma equipe selecionada com base na competência de cada um dos respectivos componentes, nada poderá faltar em termos de prioridades, num gradual contexto de que, à testa do Poder, Lula possui a intenção de positivar a gradualidade das propostas já delineadas, consolidando a imagem de uma austera e atenta aos problemas mais urgentes da nacionalidade.

Sem atropelos em projetos ousados, o titular do Planalto vai conduzindo a execução do programa governamental, vendo-o efetivar-se sem delongas, para o alvorecer de um padrão administrativo de quem atuam com proficiência e habilidade, sobrelevando gestos de firmeza e determinação.

Efetivando passo a passo o roteiro de suas realizações, gradativamente despontará um governo coeso, orientado com descortino e sensatez, com os interesses populares sempre na vanguarda.