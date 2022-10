O mundo da harmonização facial e a crescente procura por tratamentos de jovialidade e naturalidade

Atualmente, é fácil identificar a forte procura por procedimentos estéticos, sejam homens ou mulheres. Aliando as novas tecnologias, tanto em equipamentos ultramodernos quanto em injetáveis, é possível observar diferentes formas para alcançar padrões do que seria perfeição da beleza.



Nos últimos dois anos, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Isso mostra que, a harmonização facial é um ramo crescente no Brasil e que exige, cada vez mais, de profissionais mais preparados e tecnologia de ponta.



Entretanto, ao longo de 10 anos passamos por uma evolução no conceito de harmonização facial, e hoje, a procura pelos tratamentos de harmonização que proporcionam jovialidade sem retirar a identidade do paciente estão em alta.



Tratamentos que promovem a beleza natural significam aqueles cujo os profissionais usam de técnicas avançadas que induzem a produção de colágeno, já que perdemos ao longo dos anos, repõem compartimentos teciduais que são absorvidos e ainda suavizam as linhas de expressões. Tudo muito bem planejado de acordo com a necessidade clínica do paciente e levando em consideração a sua idade, gênero e etnia.



Dentre os tratamentos mais recomendados em consultório pelos maiores especialistas em harmonização facial estão os bioestimuladores de colágeno, que elevam a produção dessa proteína em até 66,5%, resultando em uma pele mais firme e jovem. Associado a tecnologia do ultrassom micro e macrofocado, é possível reposicionar estruturas da face que desmoronam aos longo das décadas de vida. Nesse pódio, não se pode esquecer de destacar o procedimento estético mais realizado no mundo todo, a toxina botulínica (conhecido botox) capaz de relaxar a musculatura hipercinética que geram rugas e linhas de expressões.



Ainda hoje, muitas pessoas que buscam por harmonização facial temem a toxina botulínica, haja vista o mau uso dessa substância anos atrás não apresentava expressões ou expressões congeladas (como ficou conhecido). No entanto, o uso consciente por parte dos especialistas gera resultados lindos e naturais a face de uma pessoa que busca por jovialidade.

Vinícius Ferreira é biomédico